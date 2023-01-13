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Ceza var tespit yok

Güncelleme Tarihi:

#Tuzla#Kimyasal Koku#DAVA
Ceza var tespit yok
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2023 07:00

Tuzla'da 25 Aralık 2017’de bazı mahalleleri etkileyen ve çok sayıda kişinin hastanelik olduğu kimyasal kokuyla ilgili, olayda sorumluluğu olduğu iddia edilen şirket sahibinin de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

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İstanbul Tuzla’da 25 Aralık 2017 günü kimyasal bir kokudan dolayı 97 kişi zehirlendi. Yapılan incelemede, İSKİ’nin atık döküm alanına kamyonlarla kimyasal bir maddenin döküldüğü belirlendi. Aralarında kamyon şoförleri ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 11 kişiye dava açıldı. İddianamede kimyasal maddelerin içeriğinin tespit edilemediği belirtildi. Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasında, Cihan Koca, Ercan Kazan, Mehmet Kazan, Murat Akın, Hazine Kuru, Mustafa Arıcan ve Osman Tosun toplamda 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılırken, Tugay Çarkçı 6 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi. Mahkeme Erol Şen, Mehmet Ali Arıcan ve Rezzan Kazan’ın ise beraatına karar verdi. 

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#Tuzla#Kimyasal Koku#DAVA

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