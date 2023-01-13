Ceza var tespit yok

Haberin Devamı

İstanbul Tuzla’da 25 Aralık 2017 günü kimyasal bir kokudan dolayı 97 kişi zehirlendi. Yapılan incelemede, İSKİ’nin atık döküm alanına kamyonlarla kimyasal bir maddenin döküldüğü belirlendi. Aralarında kamyon şoförleri ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 11 kişiye dava açıldı. İddianamede kimyasal maddelerin içeriğinin tespit edilemediği belirtildi. Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasında, Cihan Koca, Ercan Kazan, Mehmet Kazan, Murat Akın, Hazine Kuru, Mustafa Arıcan ve Osman Tosun toplamda 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılırken, Tugay Çarkçı 6 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi. Mahkeme Erol Şen, Mehmet Ali Arıcan ve Rezzan Kazan’ın ise beraatına karar verdi.