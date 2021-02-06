Yılmaz OKUR/DHA
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Ceza sorusu: Kaç ay çalışmalıyım
İstanbul Ümraniye’de, dün saat 04.30 sıralarında, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesine dakikalar kala, otomobiliyle sokağa çıkan Yunus E. kontrol noktasında polisin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçtı.
Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından Yunus E. otomobiliyle İstiklal Mahallesi, Hatboyu Caddesi üzerinde yakalandı. Yunus E.’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 469 lira idari para cezası kesildi. Yunus E., “Ben günlük 70 liraya çalışıyorum, şimdi bu cezayı ödemek için kaç ay çalışmam gerekiyor” dedi.
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