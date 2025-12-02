Ceza kestiÄŸi kiÅŸinin kim olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenince parayÄ± cebinden Ã¶dedi | Jandarma personelinden anlamlÄ± hareket

×
Ceza kestiÄŸi kiÅŸinin kim olduÄŸunu öÄŸrenince parayÄ± cebinden ödedi | Jandarma personelinden anlamlÄ± hareket

GÃ¼ncelleme Tarihi:

OluÅŸturulma Tarihi: AralÄ±k 02, 2025 16:21

BartÄ±n'da ÅŸehit babasÄ± Ali DÃ¶nmezâ€™e (70) aracÄ±nÄ± yanlÄ±ÅŸ yere park ettiÄŸi gerekÃ§esiyle jandarma tarafÄ±ndan para cezasÄ± kesildi. AracÄ±n ÅŸehit babasÄ±na ait olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenen trafik timinde gÃ¶revli Yasin Ã‡., evinde ziyaret ettiÄŸi DÃ¶nmezâ€™e Ã¶dediÄŸi parayÄ± iade etti.

BingÃ¶l Yayladereâ€™de 1994 yÄ±lÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan Ahmet DÃ¶nmez'in babasÄ± emekli madenci Ali DÃ¶nmezâ€™e geÃ§en gÃ¼nlerde KozcaÄŸÄ±z beldesinde 74 AV 334 plakalÄ± minibÃ¼sÃ¼nÃ¼ yanlÄ±ÅŸ yere park ettiÄŸi gerekÃ§esiyle 993 TL para cezasÄ± kesildi.

DÃ¶nmez de kesilen cezayÄ± bir sÃ¼re sonra Ã¶dedi. AracÄ±n ÅŸehit babasÄ±na ait olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenen trafik timinde gÃ¶revli Yasin Ã‡., ceza kestiÄŸi Ali DÃ¶nmezâ€™i KavlaklÄ±k Mahallesiâ€™ndeki evinde ziyaret etti. Yasin Ã‡., ÅŸehit babasÄ±nÄ±n Ã¶dediÄŸi miktarÄ± olan 993 TLâ€™yi kendisine iade etti.Â 

Jandarma personelinin kendisini ziyaret ettiÄŸi iÃ§in Ã§ok duygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DÃ¶nmez, â€œBen de her vatandaÅŸ gibi yaptÄ±ÄŸÄ±m hatanÄ±n cezasÄ±nÄ± Ã¶dedim. Ceza makbuzunu kim yazdÄ±, kim ne yaptÄ± diye araÅŸtÄ±rmadÄ±m.
Beni bir gÃ¼n jandarmadan aradÄ±lar, eve geldiler, cezayÄ± yazan komutan bana, 'Bu cezayÄ± ben yazdÄ±m, geri Ã¶demek istiyoruz' dedi. Ben de â€˜Cezaya razÄ±yÄ±m, bedeli de Ã¶dedimâ€™ dedim. Daha sonra Ã§ok Ä±srar ettiler. Ben de Ã¼creti kabul ettim, hiÃ§ bekleniyordum. Ã‡ok duygulandÄ±m" dedi.Â 

