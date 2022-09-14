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Ceza kesilen sürücüden şaşkına çeviren sözler: 'Emniyet kemerini hiç takmıyorum, ilk defa ceza yiyorum'

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#İstanbul#Kadıköy#Trafik Polisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 09:44

İstanbul Kadıköy'de trafik ekipleri drone destekli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen sürücü, "Emniyet kemerini hiç takmıyorum, ilk defa ceza yiyorum" dedi.

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İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri dün Bağdat Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi yaptı. Ekipler, trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri, drone görüntüleriyle tespit etti.

Ceza kesilen sürücüden şaşkına çeviren sözler: Emniyet kemerini hiç takmıyorum, ilk defa ceza yiyorum
Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan sürücülere 196 TL para cezası uygulandı. Bir sürücünün "Emniyet kemerini hiç takmıyorum, ilk defa ceza yiyorum" sözleri ise dikkat çekti. 

Ceza kesilen sürücüden şaşkına çeviren sözler: Emniyet kemerini hiç takmıyorum, ilk defa ceza yiyorum

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#İstanbul#Kadıköy#Trafik Polisi

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