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Ceza kesilen sürücü: '196 değil de 5 bin lira olsa...'

#İstanbul#Kadıköy#Emniyet Kemeri

İstanbul Kadıköy'de trafik ekipleri bayram tedbirleri kapsamında drone destekli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza kesilen sürücü Serhat Özdemir, "Cezası 196 değil de 5 bin lira olsa herkes takar" dedi.

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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bayram tedbirleri kapsamında Bağdat Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi yaptı. Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, drone görüntüleriyle tespit etti. Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan 10 sürücüye 196'şar lira, araç kullanırken cep telefonuyla konuşan bir sürücüye 427 lira para cezası kesildi. Kasksız motosiklet kullanan bir sürücünün ise hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilince, gözaltına alındı.

Emniyet kemeri takılı olmadığı için para cezası uygulanan bir sürü "Yakalandık, akıllandım. Artık kemeri takıyorum" diye konuştu. Emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza kesilen sürücü Serhat Özdemir, "Ceza 196 değil de 5 bin lira olsa herkes takar. Bu kadar da problem olmaz" diye konuştu.

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#İstanbul#Kadıköy#Emniyet Kemeri

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