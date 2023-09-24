Ceza kesildi rapor istendi

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Önceki gün sosyal medyaya düşen görüntülerde, bir minibüs hızla giderken dubaları metrobüs yoluna doğru deviriyordu. Bu durum metrobüs araçları için kaza tehlikesi yaratıyordu. Minibüsün plakasından yola çıkan trafik ekipleri Aydın A.’yı gözaltına aldı.

Aydın A.’ya trafik işaretlerini bozmak ve şerit değiştirme kurallarına uymamak suçlarından 2 bin 415 TL ceza kesildi. Ayrıca trafiği tehlikeye atacak şekilde araç kullanmak maddesinden ehliyetine el konuldu.

Aydın A.’dan araç kullanmasında bir sıkıntı olup olmadığı öğrenilmesi için psikoteknik raporu da istendi.