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Ceza kesildi rapor istendi

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#Haramidere#Dubalar#Metrobüs Dubalar
Ceza kesildi rapor istendi
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 07:00

İSTANBUL Haramidere’de metrobüs yolundaki tamirat nedeniyle D-100 karayoluna geçici olarak dubalar konulmuştu. Metrobüsler bu dubaların arasından ilerleyerek sefer yapıyordu.

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Önceki gün sosyal medyaya düşen görüntülerde, bir minibüs hızla giderken dubaları metrobüs yoluna doğru deviriyordu. Bu durum metrobüs araçları için kaza tehlikesi yaratıyordu. Minibüsün plakasından yola çıkan trafik ekipleri Aydın A.’yı gözaltına aldı.

Aydın A.’ya trafik işaretlerini bozmak ve şerit değiştirme kurallarına uymamak suçlarından 2 bin 415 TL ceza kesildi. Ayrıca trafiği tehlikeye atacak şekilde araç kullanmak maddesinden ehliyetine el konuldu.

Aydın A.’dan araç kullanmasında bir sıkıntı olup olmadığı öğrenilmesi için psikoteknik raporu da istendi.

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#Haramidere#Dubalar#Metrobüs Dubalar

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