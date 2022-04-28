Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ceza infaz kurumlarında Ramazan Bayramı'nda açık görüş yapılacak

#Ramazan Bayramı#Adalet Bakanlığı#İzin
Ceza infaz kurumlarında Ramazan Bayramında açık görüş yapılacak

Adalet Bakanlığınca Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen genelgeyle hükümlü ve tutukluların Ramazan Bayramı'nda aileleri ve birinci derecedeki akrabalarıyla açık görüş yapabilmesine imkan sağlandı.

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın imzasıyla Ramazan Bayramı Açık Görüş Genelgesi Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Covid-19 salgını nedeniyle ceza ve infaz kurumlarında bir süre yapılamayan açık görüşler Ramazan Bayramı dolayısıyla 3-8 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Genelgeye göre Covid-19 pozitif ve temaslı olan hükümlü ve tutukluların açık görüş hakları saklı kalmak üzere ertelenecek. Her ziyaret sonrasında 15 dakika boyunca görüş alanı havalandırılacak, ziyaretçiler ile hükümlü/ tutukluların temas ettiği alanlar hijyen malzemeleri ile temizlenecek. Görüş mahalli ve ziyaretçilerin bulunduğu diğer alanlarda yeteri kadar el dezenfektanı bulundurulacak. Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatleri arasında yaptırılacak.

Genelgeye göre ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular ise açık görüşten yararlanamayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ramazan Bayramı#Adalet Bakanlığı#İzin

BAKMADAN GEÇME!

Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu

Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu?

#Osman Akınhay
Elon Muskın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

Elon Musk'ın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

#Elon Musk
Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar

BAKMADAN GEÇME!

Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu

Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu?

#Osman Akınhay
Elon Muskın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

Elon Musk'ın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

#Elon Musk
Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar