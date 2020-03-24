Ceza infaz indiriminde son durum ve gelişmeler neler? 

Cezaevlerinde corona virüsü salgını riskine karşı, uzun süredir üzerinde çalışılan infaz düzenlemesinin kısa süre içinde tamamlanması tahmin ediliyor. Terör, cinsel suçlar, kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan hüküm giyenleri kapsamı beklenmeyen düzenlemenin son durumu, beklenti içinde olanlarca araştırılıyor. İşte, ceza infaz indirimi düzenlemesi hakkında ayrıntılar...

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi konuya bugünkü yazısında değindi. İşte, Selvi'nin yazısı...

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde koronavirüs’le ilgili pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı. İnşallah da olmaz. Ama cezaevlerinde gündem zaten koronavirüs değil, af. AK Parti ve MHP’li hukukçular dün son kez bir araya geldi. AK Parti’nin infaz sisteminde indirimi esas alan teklifi muhalefete sunuldu.

Cezaevlerinde 300 bin mahkûm ve tutuklu bulunuyor. İstisnai suçlar olarak kabul edilen terör, cinsel suçlar ve mükerrer suçlar kapsam dışında tutuluyor. Ama örgütlü suçlar ve uyuşturucu kapsama dahil edildi. Dörtte üç infazı gerektiren suçlarda bu oran üçte ikiye düşürülüyor. Üçte iki infazı gerektiren suçlarda ise yarı yarıya inecek. Bir hesaba göre 80 bin, bir başka hesaba göre ise 100-130 bin kişi cezaevinden çıkacak. MHP’nin teklifine göre 1 Mart 2020 tarihi esas alınıyor. Makul bir tarih ama bu tarih genişletilebilir.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Cinsel, uyuşturucu, örgütlü, terör suçlarını işleyenler ile mükerrirler (tekrar suç işleyenler) hariç cezaların infazı 2/3 (yüzde 67) yerine 1/2 (yüzde 50) olarak uygulanacak. Cezaevinde kalınacak sürenin 5’te 1’i denetimli serbestlikte geçirebilecek. Doğum yapan bir kadın, doğumun üzerinden 1.5 yıl geçmeden cezaevine konulamayacak. 70 yaşın üzerindekiler 2 yıl ve altındaki cezalarını, 75 yaşın üzerindekiler ise 4 yıl ve altında kalan cezalarını konutta çekecek. Taslak ana hatlarıyla şöyle: Bir yıllık otomatik denetimli serbestlik mekanizması sona eriyor. Örneğin 1 ay hapis cezası alan kişi de artık 12 gün cezasını açık cezaevinde geçirecek.

HAFTAYA MECLİS’TE

Mahkemelerin verdiği cezaların 2/3’ü (yüzde 67’si) yerine 1/2’si (yüzde 50’si) kapalı cezaevinde çekilecek. Doğum yapan kadınların aldıkları ceza 3 yıl ve altında ise bu ceza konutta infaz edilecek. Koşullu salıverilme süresinde herhangi bir yeni suçtan örneğin 1 yıl ceza alan bir hükümlünün, koşullu salıverildiği süreden sadece 2 yılı yanacak.

İnfaz düzenlemesiyle ilgili teklifin, bu dönemde Meclis gündemine getirilmesine muhalefetin de tepki göstermeyeceği, engel olmayacağı düşünülüyor. Düzenlemeye önümüzdeki hafta son şeklinin verilmesi ve ardından muhalefete sunulması planlanıyor.

70 YAŞA EVDE İNFAZ

Mevcut sistemle 70 yaş üzerindekilerin 1 yılın altında kalan cezalarının evde infazı mümkün. Bu süre şimdi 2 yıla çıkarılacak. 75 yaş ve üzerindekiler için ise 3 yıl olan süre ise 4 yıla yükseltilecek. Cezaevinde hayatını yalnız idame ettiremeyeceğine dair Adli Tıp Kurumu tarafından rapor verilen kişiler 3 yıla kadar olan cezalarını konutta infaz edebilecek.

GECE İNFAZ VE HAFTA SONU İNFAZI

Gece infazı ve hafta sonu infaz usullerine işlerlik kazandırılacak. Mevcut sistemde 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılanların cezalarını hafta sonu ya da gece çekmesine olanak var. Ancak 1 yıllık denetim süresi nedeniyle 6 ay ceza alanlar hiç cezaevine girmediği için bu sistem işletilemiyor. Taslakta 6 aylık süre 1 yıla çıkarılıyor. Taksirle işlenen bir suç kapsamında verilen cezalarda ise bu süre 2 yıl olarak belirlenecek. Bu sürenin altında ceza alanlar talepleri halinde cezalarının infazını hafta sonu ya da geceleri cezaevinde girerek çekebilecek.