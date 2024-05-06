Ceza alması için Seda’nın da vurulması mı gerekiyordu

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BURSA’da Yusuf Kaçan (37), 27 Mayıs 2023 tarihinde, 1.5 yıl önce boşandığı Seda Zeynep Ç.’nin (34) babasının evine gitti ve konuşmak istediğini söyledi. Olumsuz yanıt alınca sinirlenen Kaçan, üzerindeki tabancayı çıkarıp ateşledi. Bu sırada araya giren Seda Zeynep Ç.’nin arkadaşı Nermin A. bacağından vuruldu. Kaçan Yusuf Kaçan, daha sonra yakalanarak tutuklandı.

‘KORKUTMAK İÇİN ATEŞ AÇTIM’

Hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunda Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Yusuf Kaçan, ifadesinde “Eski eşimle tartıştıktan sonra telefonu kapattım. 1 saat sonra beni bilmediğim bir numara aradı. İsminin M.A. olduğunu öğrendiğim bir kişi, bana eski eşimin erkek arkadaşı olduğunu söyledi. Bana, ‘Bir daha Seda’yı rahatsız etme yoksa seni öldürürüm’ gibi tehditlerde bulundu. Eski eşim, babası ile yaşıyor. O eve konuşmaya ve çocuklarımı almaya gittim. Kapıda Seda ile tartışırken, araya o adam ve Nermin A. girdi. Korkutmak için havaya ateş açtım. Pişmanım” dedi.

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Nermin A. ile Seda Zeynep Ç. ise Yusuf Kaçan’dan şikâyetçi olduklarını belirtti. Mahkeme heyeti, Kaçan’ı, Nermin A.’ya yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 9 yıl 7 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı. Kaçan, eski eşine yönelik eyleminden ise ‘eylemin gerçekleşmemiş olması’ gerekçesiyle beraat etti.