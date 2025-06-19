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Çeyrek asırdır yapıyor! Bayburt'un tek ustası: Geleneksel yöntemlerle eritip şekil veriyor

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#Bayburt#Gümüş İşleme#Usta
Çeyrek asırdır yapıyor Bayburtun tek ustası: Geleneksel yöntemlerle eritip şekil veriyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 10:30

Amcalarından babasına, babasından da kendisine kalan mesleği 35 yıldır devam ettiriyor. Bayburt'ta tek olan gümüş işleme ustası, geleneksel yöntemlerle erittiği gümüşe şekil veriyor.

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Kentin tek gümüş ustası Aziz Kantar, saf haldeki gümüşü eriterek işe başlıyor. Geleneksel yöntemleri modern dokunuşlarla harmanlayan Kantar, gümüş çanak eritme potasına aldığı gümüş parçalarını pürmüz yardımıyla 961 santigrat derecede eritiyor ardından gümüşü şekillendirmek için döküm kalıplara kontrollü bir şekilde döküyor. Kalıptan çıkardığı gümüşü astar silindir makinesinde istediği forma sokan Kantar, daha sonra ince işçilik gerektiren gümüş işlemeyi, kıl testereyle özenle yapıyor. 3-4 aşamadan geçen gümüş, uzun ve zahmetli bir sürecin sonunda usta ellerde takı ve süs eşyalarına dönüştürülüyor.

Çeyrek asırdır yapıyor Bayburtun tek ustası: Geleneksel yöntemlerle eritip şekil veriyor

"İŞİMİ ZEVKLE YAPIYORUM"

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Gümüş ustası amcalarının babasına öğrettiği mesleği babasından devralan Kantar, işini severek yaptığını söyledi.

30-35 senedir bu işle uğraştığını belirten Kantar, işlerinin iyi olduğunu ifade ederek, "Çeyrek asrı aşkın zamandır bu işle uğraşıyorum. Bu iş baba mesleği, babamdan bana kaldı, amcalarımdan da babama kalmıştı. Ben de yaklaşık 30-35 yıldır bu meslekle uğraşıyorum. İşimi aşkla, zevkle yapıyorum. Gümüşü eritmesi, kalıba dökmesi, silindirde çekmesi, işlemesi bunları severek yapıyorum. Elhamdülillah işlerimiz gayet iyi gidiyor, işlerimizden memnunuz. Tezgahımız olduğu müddetçe hamdolsun, şükür olsun" dedi.

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#Bayburt#Gümüş İşleme#Usta

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