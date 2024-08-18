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Çeyrek asırdır dinmeyen acı... Büyük depremin 25. yılında mumlarla anıldılar

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#Marmara Bölgesi#17 Ağustos Depremi#17 Ağustos Anmaları
Çeyrek asırdır dinmeyen acı... Büyük depremin 25. yılında mumlarla anıldılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 07:00

Marmara Bölgesi’ni vuran 17 Ağustos 1999 depreminin 25’inci yılında düzenlenen anma törenlerinde hayatlarını kaybedenler için gözyaşları döküldü, dualar edildi. Depremin olduğu 03.02’de ise mumlar yakıldı.

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17 Ağustos 1999’da meydana gelen Gölcük merkezli 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi’nin üzerinden çeyrek asır geçti. Hasarın izleri yıllar içinde silinse de acısı yüreklerde hep taze kaldı. 45 saniye içerisinde Marmara Bölgesi’nin tamamında yıkıma ve 17 bin 480 kişinin ölümü ile 43 bin 953 kişinin yaralanmasına neden olan depremin kurbanları, felaketin 25’inci yıldönümünde düzenlenen törenlerle anıldı. Gölcük Kavaklı Sahili’nde bulunan Deprem Anıtı önünde anma programı düzenlendi. Saat 03.02’de saygı duruşunda bulunulan törende Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Dz. Kd. Alb. Yücel Korkut ile Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, anıta çelenk bıraktı. Yalova’daki anma töreni ise Deprem Anıtı’ndaki stantların gezilmesiyle başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalık, sahildeki Deprem Anıtı’na kadar sessiz yürüyüşü düzenledi. Felakette ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokların bulunduğu anıta karanfiller bırakıldı.

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Çeyrek asırdır dinmeyen acı... Büyük depremin 25. yılında mumlarla anıldılar

 

NUMAN KURTULMUŞ: ACISI YÜREĞİMİZDE

- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos 1999 depremi nedeniyle taziye paylaşımı yaptı. Kurtulmuş, depremin acısının hâlâ hissedildiğini vurguladığı paylaşımda, “17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 25 yıl geçse de acısını ve hüznünü yüreklerimizde hâlâ hissediyoruz. Bu felakette hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve metanet diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden muhafaza etsin” ifadelerine yer verdi.

 

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#Marmara Bölgesi#17 Ağustos Depremi#17 Ağustos Anmaları

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