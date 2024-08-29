Ceylin, Cemre ve Nira’ya anneden acı veda... Hanginize yanayım

Haberin Devamı

İZMİR’in Bornova ilçesinde önceki sabah yaşanan olayda Vesim Şimşek, kızları Hiranur (11), Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira Şimşek’i (14) uykularından uyandırıp, ‘Annenize götüreceğim” diyerek evden çıkardı. Kızlarını kendisine ait zeytinliğe götüren baba tabancasıyla art arda ateş açtı. Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı. Daha sonra bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihara kalkıştı. Üç kız kardeş öldü, Hiranur yaralı halde kaçtı.

ANNE CENAZELERİ TESLİM ALDI

Haberin Devamı

Eşine 2.5 ay önce boşanma davası açan ve babaevine dönen anne Naciye Şimşek ise kızlarının cenazelerini dün sabah adli tıp morgundan teslim alarak memleketi Manisa’nın Salihli ilçesine götürdü. Ceylin, Cemre ve Nira’nın cenazeleri Hz. Ömer Camisi avlusunda yan yana konuldu. Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu’nun da katıldığı cenazede anne Naciye Şimşek yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durdu. Kızlarının tabutlarına sarılarak gözyaşı döken anne Naciye Şimşek’in “Annem hangi birinize yanayım. Nira’yı ortalarına gömsünler o kardeşlerini de korur” sözleri herkesi ağlattı.

MÜFTÜ: KELİME BULAMIYORUM

Cenazede konuşan Salihli Müftüsü Ali Çebi de “Üç yavrumuzun hayatlarının bu şekilde sonlandırılmış olması çok üzücü. Bir kelime bulamıyorum. Helallik sünnettir ama yavrularımızdan neyin helalliğini alacağız. Üç yavrumuzun cenazesini bir baba, bir dede yani gönül yarası olarak ayrı ayrı kıldıracağım” dedi. 3 kardeş ayrı ayrı kılınan namazın ardından Karaağaç Mezarlığı’nda gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi. Bir yakınları olay gününü anlatırken “Ağabeyim olay sabalı sıralarında işe giderken Vesim’i börekçide görüyor. ‘İyiyim amca, çocuklara börek aldım. Şimdi eve gidip onları doyuracağım’ demiş” diye konuştu.

Haberin Devamı

BARIŞMAK İSTEMİŞ

- Vesim Şimşek’in, boşanma aşamasında olduğu Naciye Şimşek’i sürekli telefonla arayıp barışmak istediği ancak her defasında olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Vesim Şimşek’in ağabeyi Kasım Şimşek olayın şokunu yaşadıklarını söyleyerek, “Vesim’in çocuklarıyla ilişkisi güzeldi, onları çok seviyordu. Ancak eşi dönmeyince herhalde böyle cinnet getirdi. Böyle bir şey yaşanacağını hiç ummazdık” dedi. Ailenin akrabası Mustafa Karataş da Vesim Şimşek’e 2 ay önce akciğer kanseri teşhisi konulduğunu ve tedavi gördüğünü söyledi.

Vesim Şimşek’in bir kimya fabrikasında işçi olarak çalıştığı, bir süre önce iş yerinde geçirdiği kaza nedeniyle sol gözünde görme kaybı yaşadığı bu nedenle ücretli izinde olduğu da ifade edildi.

Haberin Devamı

EL ELE 2 KİLOMETRE ÖLÜME YÜRÜDÜLER

TÜRKİYE, önceki sabah İzmir’in Bornova ilçesinden gelen baba katlamı haberiyle sarsıldı. Hürriyet, Vesim Şimşek’in Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira Şimşek’i (14) öldürdüğü, Hiranur’un ağır yaralı kurtulduğu zeytinliğe giden 2 kilometrelik ölüm yolunu yürüdü...

BÖREK YEDİRİP GİYDİRDİ

Vesim Şimşek, olay sabahı 06.00 sıralarında börekçiden börek alıp eve geldi. Birlikte yaşadığı 4 kızını erkenden uyandırdı. Aldığı börekle kahvaltı ettirdikten sonra da “Haydi sizi annenize götüreceğim” diyerek çocukların giyinmelerine yardım etti. Ele ele tutuşan dört kardeş, babalarıyla birlikte annelerini görecek olmanın heyecanıyla yola koyuldu. Ancak Vesim Şimşek, 4541/1 Sokak’a geldiklerinde üst kısımdaki patika yola saptı. Şaşıran çocuklarını, “Kestirmeden ana yola çıkacağız” diyerek geçiştirdi.

Haberin Devamı

Hürriyet olay yerinde... Mete Tamer OMUR

ANNELERİNE SARILMANIN HAYALİYLE...

Oysa onları, sonu duyanların kanını donduran acı bir gün bekliyordu. Körfez manzaralı patika yolu, İzmir’in sabahtan bastıran sıcağında minik ayaklarıyla yürüyen dört kardeş bu yolun ‘ölüm yolu’ olduğundan habersizdi. Annelerini görecekleri sevinciyle o zorlu yolu çabucak yürüdüler. Ancak zeytinliğe vardıklarında Vesim Şimşek, bir anda belinde sakladığı tabancasını çıkarıp sırasıyla Ceylin, Cemre, Hiranur ve Nira’ya art arda ateş etti. Ceylin, Cemre ve Nira olay yerinde can verirken, kaçmaya çalışan Hiranur ağır yaralandı. Vesim Şimşek son kurşunu da başına sıktı.

Haberin Devamı

ZEYTİNLİKTE DALLAR KIRIK...

Biz de 4 kardeşin ölüme gittiği o zorlu yolda yürüdük. Olayın yaşandığı Merkez 4541/1 Sokak’ın üst kısmından Çınar mevkisindeki zeytinlik alana yaklaşık 15 dakikalık yürüyüşün ardından ulaştık. Önceki gün çocukların kanlı bedenlerinin bulunduğu o zeytinlikte dün büyük bir sessizlik hâkimdi. Olay yeri incelemesi tamamlandığından katliama dair herhangi bir iz yoktu. Tek ipucu kırılan zeytin ağaçlarının dallarıydı. Yolun girişinde karşılaştığımız Vesim Şimşek’in yakınları hâlâ olayın şokunu yaşadıklarını söyledi. Şimşek’in aslında oldukça sakin biri olduğunu, böyle bir olayı yapmasına anlam veremedikleri anlatan yakınları, “Bazı akrabalarına canına kıyacağını söylediğini duyduk. Ama kimse böyle bir şey yapacağına ihtimal vermemiş” ifadelerini kullandı.