Ceylin, Cemre, Nira ve Hiranur’a zeytinlikte baba kurşunu

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Türkiye dün İzmir Bornova’dan gelen haberle sarsıldı. Bir fabrikada işci olarak çalışan 45 yaşındaki Vesim Şimşek’e eşi Naciye Şimşek 2.5 ay önce boşanma davası açtı. Ardından da babaevine gitti. Eşinin evi terk etmesi üzerine bunalıma girdiği öne sürülen Vesim Şimşek, dün saat 08.30 sıralarında yanında kalan çocukları Ceylin (2,) Cemre (4), Nira (14) ve Hiranur’u (11) uykularından uyandırıp, “Sizi annenize götüreceğim” diyerek evden çıkardı. Ancak çocukları kendisine ait zeytinliğe götürdü.

HİRANUR KAÇTI

Baba zeytinlikte, yanında getirdiği tabancayla çocukları kurşun yağmuruna tuttu. Ceylin, Cemre ve Nira kanlar içinde yere yığılırken, Hiranur yaralı halde kaçmaya başladı. Bu sırada Vesim Şimşek, bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, intihar edeceğini söyledi. Telefon görüşmesinin ardından da aynı tabancayı başına dayayıp ateşledi.

GÖRME KAYBI

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Olay yerine giden sağlık ekipleri, Cemre, Ceylin ve Nira’nin cansız bedenlerini buldu. Vesim Şimşek ile kaçarak kurtulan Hiranur’un ise ağır yaralı olduğu tespit edildi. Hiranur’un hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan babanın bir kimya fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Bir süre önce iş yerinde geçirdiği kazayla sol gözünde görme kaybı yaşadığı öğrenilen Vesim Şimşek’in ücretli izinde olduğu, asıl işinin ise inşaat ustalığı olduğu kaydedildi.

CEYLİN EMZİĞİYLE BULUNDU

Görgü tanıkları 2 yaşındaki Ceylin’in ağzında emzikle ölü bulunduğunu anlatırken Şimşek ailesinin yakınları ve vatandaşlar, cesetleri yaklaşık 2 kilometre boyunca arazi engebeli olduğu için olay yerine giremeyen cenaze aracına elleriyle taşıdı. Cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

EŞİNİ TEHDİT ETMİŞ: SEN BÜYÜK BİR OLAY DUYACAKSIN

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Vesim Şimşek’in olaydan önce eşi Naciye Şimşek’i tehdit ettiği de iddia edildi. Ailenin yakını Mustafa Karataş, “Eşi 2.5 ay önce boşanma davası açtı. Bunalımdaydı. Eşiyle son konuşmasında, ‘Sen büyük bir olayı duyacaksın’ demiş. Çok üzgünüz” dedi.

UYKUDAN ÖLÜME

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Baba Vesim Şimşek, kızları Ceylin, Cemre, Nira ve Hiranur’u uykularından uyandırdı ve ‘Annenize götüreceğim’ diyerek evden çıkardı. Ancak kendisine ait zeytinliğe götürdü. Burada 4 çocuğuna kurşun yağdırdı.

SON KÖFTE EKMEK...

Olaydan iki gün önce babalarının eve çocuklarının çok sevdiği köfte ekmek alıp geldiği ve ardından hatıra olarak birlikte fotoğraf çektirdikleri belirtildi.