Ceylapınar Belediyesi’nde tekmeli- yumruklu kavga: 6 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 12:11

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde belediye binasında aralarında personel ve müdürlerin de bulunduğu iki grup arasında çıkan yumruk, tekme ve tokatlı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayda 6 kişi yaralandı.

Ceylanpınar Bahçelievler Mahallesi’ndeki Ceylanpınar Belediyesi binasında, iddiaya göre, aralarında personel ve müdürlerin de bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine tekme, tokat, yumruk ve sopalarla saldırmasıyla kavgaya dönüştü. Arbede sırasında M.Y., A.Y., H.Y., A.Y., M.Y. ve İ.Y. çeşitli yerlerinden yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kavga, diğer belediye personellerinin araya girmesiyle sona ererken, yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

