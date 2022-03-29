Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ceylan'ın çığlığı: Çocuklarım için yaşamak istiyorum

#Ceylan Demir#Kadına Şiddet#ADANA
Ceylanın çığlığı: Çocuklarım için yaşamak istiyorum

Suriye’deki iç savaştan kaçıp, Adana'ya yerleşen iki çocuk annesi Ceylan Demir, (30) eşi Ali T. (31) evi terk edince 2020'de kentte oto tamirciliği yapan M.S. (28) ile yaşamaya başladı. M.S’nin bıçaklı saldırısına, babası ve ağabeyinin şiddetine maruz kaldığını belirterek şikayette bulunan Demir, "M.S., bana zorla uyuşturucu hap içiriyordu. Şikayetimi çekmezsem beni ve çocuklarımı öldüreceğini söyledi. Çocuklarım için yaşamak istiyorum" dedi.

Haberin Devamı

Suriyeli Ceylan Demir (30), birlikte yaşadığı Ali T. (31) ile 2011’de ülkesinde çıkan içsavaştan kaçarak Adana’ya geldi. Çiftin burada iki çocuğu oldu. İddiaya göre, 2019’da Ali T.’nin Suriye’deki bazı akrabaları da Adana’ya geldi. Ali T. akrabalarıyla Almanya’ya gitmeye karar verdi. Ceylan Demir’e Almanya’ya gittikten sonra onu ve çocukları da yanına alacağını söyleyen Ali T., daha sonra bir daha aramadı. Adana’da kalan ve maddi zorluk yaşayan Ceylan Demir ise 8 ve 9 yaşındaki iki çocuğunu yurda yerleştirmek zorunda kaldı.

ŞİDDETE UĞRADI

Ali T.’den bir daha haber alamayan Demir, 2020’de kentte oto tamirciliği yapan M.S. (28) ile tanıştı. İkili gönül ilişkisi kurdu. Birlikte yaşamaya başlayınca Ceylan Demir çocuklarını da yurttan geri aldı. Demir, birlikteliklerinin 3’üncü ayında M.S., babası ve ağabeyi hakkında kendisine şiddet uyguladıkları ve şantaj yaptıkları gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Konuyla ilgili açılan dava devam ederken iddiaya göre, geçtiğimiz günlerde M.S., kadının çocuklarıyla yaşadığı eve giderek şikâyetini geri çekmesi için tehditlerde bulundu. Ardından Ceylan Demir’i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan M.S., evden ayrıldı. Yaralanan Ceylan Demir, Yüreğir Devlet Hastanesi’nde tedavi edildikten sonra M.S. hakkında tekrar şikâyetçi oldu.

Haberin Devamı

ŞANTAJ DA YAPTI

İki senedir M.S. tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını söyleyen Demir, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Beni her türlü pisliğe bulaştırdılar. Babası ve ağabeyiyle eve kadın getirip âlem yapıyorlardı. Bana zorla uyuşturucu hap içiriyordu. Çocuklarımın gözü önünde defalarca tecavüze uğradım. Çıplak fotoğraflarımı çekmiş. Onlarla şantaj yapıyordu. 20 bin lira paramı alıp geri vermedi. Seninle evleneceğim, ev alacağım diye kandırdı. Onun, babasının ve ağabeyinin hakkında şikâyetçi oldum. O günden beri baskı yapmaya devam ediyor.”

BIÇAKLA YARALADI

M.S.’nin geçen günlerde evini bastığını ve şikâyetini geri çekmesi için ölümle tehdit ettiğini iddia eden Demir, gözyaşları içinde şöyle dedi: “Bir anda eve gelip üzerime atladı. Bıçakla bacaklarımı yaraladı. Şikâyetimi geri çekmezsem beni ve çocuklarımı öldüreceğini söyledi. Çocuklarım için yaşamak istiyorum. Ailem yanımda değil. Destek veren yok. İki senemi mahvettiler. Kimse ne yaşadığımı anlamıyor. Çok acı çekiyorum. Lütfen bana yardım edin.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ceylan Demir#Kadına Şiddet#ADANA

BAKMADAN GEÇME!

Önce tokatladı, sonra ağladı Will Smith bunu neden yaptı Cevabı biyografisinde saklı...

Önce tokatladı, sonra ağladı! Will Smith bunu neden yaptı? Cevabı biyografisinde saklı...

#Will Smith
Will Smithin tokadı... Türk komedyenler ne diyor Komik değil ama...

Will Smith'in tokadı... Türk komedyenler ne diyor? 'Komik değil ama...'

#Oscar
O Putinin itiraf etmediği gizli aşkı mı Gizli First Lady mi Alina Kabaeva hakkında her şey...

O Putin'in itiraf etmediği gizli aşkı mı? Gizli First Lady mi? Alina Kabaeva hakkında her şey...

#Vladimir Putin

BAKMADAN GEÇME!

Önce tokatladı, sonra ağladı Will Smith bunu neden yaptı Cevabı biyografisinde saklı...

Önce tokatladı, sonra ağladı! Will Smith bunu neden yaptı? Cevabı biyografisinde saklı...

#Will Smith
Will Smithin tokadı... Türk komedyenler ne diyor Komik değil ama...

Will Smith'in tokadı... Türk komedyenler ne diyor? 'Komik değil ama...'

#Oscar
O Putinin itiraf etmediği gizli aşkı mı Gizli First Lady mi Alina Kabaeva hakkında her şey...

O Putin'in itiraf etmediği gizli aşkı mı? Gizli First Lady mi? Alina Kabaeva hakkında her şey...

#Vladimir Putin