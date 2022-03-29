Ceylan'ın çığlığı: Çocuklarım için yaşamak istiyorum

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Suriyeli Ceylan Demir (30), birlikte yaşadığı Ali T. (31) ile 2011’de ülkesinde çıkan içsavaştan kaçarak Adana’ya geldi. Çiftin burada iki çocuğu oldu. İddiaya göre, 2019’da Ali T.’nin Suriye’deki bazı akrabaları da Adana’ya geldi. Ali T. akrabalarıyla Almanya’ya gitmeye karar verdi. Ceylan Demir’e Almanya’ya gittikten sonra onu ve çocukları da yanına alacağını söyleyen Ali T., daha sonra bir daha aramadı. Adana’da kalan ve maddi zorluk yaşayan Ceylan Demir ise 8 ve 9 yaşındaki iki çocuğunu yurda yerleştirmek zorunda kaldı.

ŞİDDETE UĞRADI

Ali T.’den bir daha haber alamayan Demir, 2020’de kentte oto tamirciliği yapan M.S. (28) ile tanıştı. İkili gönül ilişkisi kurdu. Birlikte yaşamaya başlayınca Ceylan Demir çocuklarını da yurttan geri aldı. Demir, birlikteliklerinin 3’üncü ayında M.S., babası ve ağabeyi hakkında kendisine şiddet uyguladıkları ve şantaj yaptıkları gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Konuyla ilgili açılan dava devam ederken iddiaya göre, geçtiğimiz günlerde M.S., kadının çocuklarıyla yaşadığı eve giderek şikâyetini geri çekmesi için tehditlerde bulundu. Ardından Ceylan Demir’i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan M.S., evden ayrıldı. Yaralanan Ceylan Demir, Yüreğir Devlet Hastanesi’nde tedavi edildikten sonra M.S. hakkında tekrar şikâyetçi oldu.

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ŞANTAJ DA YAPTI

İki senedir M.S. tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını söyleyen Demir, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Beni her türlü pisliğe bulaştırdılar. Babası ve ağabeyiyle eve kadın getirip âlem yapıyorlardı. Bana zorla uyuşturucu hap içiriyordu. Çocuklarımın gözü önünde defalarca tecavüze uğradım. Çıplak fotoğraflarımı çekmiş. Onlarla şantaj yapıyordu. 20 bin lira paramı alıp geri vermedi. Seninle evleneceğim, ev alacağım diye kandırdı. Onun, babasının ve ağabeyinin hakkında şikâyetçi oldum. O günden beri baskı yapmaya devam ediyor.”

BIÇAKLA YARALADI

M.S.’nin geçen günlerde evini bastığını ve şikâyetini geri çekmesi için ölümle tehdit ettiğini iddia eden Demir, gözyaşları içinde şöyle dedi: “Bir anda eve gelip üzerime atladı. Bıçakla bacaklarımı yaraladı. Şikâyetimi geri çekmezsem beni ve çocuklarımı öldüreceğini söyledi. Çocuklarım için yaşamak istiyorum. Ailem yanımda değil. Destek veren yok. İki senemi mahvettiler. Kimse ne yaşadığımı anlamıyor. Çok acı çekiyorum. Lütfen bana yardım edin.”