Ceylan’a bak sen

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri belirlenen eski ilaç mümessili Aslı Ceylan Aydoğdu (42) ve sevgilisi olduğu iddia edilen Fatih Ataman (48) ile birlikte çalıştıkları Mehmet K., Soner T. ve Yunus A.’yı teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmada Aydoğdu’nun, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan kişileri, kendisini ‘cumhurbaşkanı danışmanı’ olarak tanıtıp ağına düşürdüğü ve tahliye ya da beraat vaadiyle paralarını aldığı belirlendi.

Fatih Ataman’ın ise Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı’nda (JİTEM) yarbay olarak görev yaptığını söyleyerek, ağlarına düşürdüğü kişilerin güvenini kazandığı belirtildi. Şüphelilerin dolandırıcılık için gittiği illerde lüks bir ev kiralayıp, işinsanları, doktorlar ve avukatlarla görüştükleri, Aydoğdu’nun bu kişilere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde finans sorumlusu olduğunu söyleyerek güven sağladığı saptandı. Aydoğdu’nun, borsada değerlendireceğini söyleyerek mağdurlardan yüklü meblağlarda para aldığı ve battığını iddia ederek dolandırdığı öğrenildi.

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DİKSİYON EĞİTİMİ ALMIŞ

Lise mezunu olan Aslı Ceylan Aydoğdu’nun tıp ve hukuk mezunu olduğunu söylediği, dolandıracağı kişiler ve meslekleri hakkında bilgi edindiği, diksiyon eğitimi aldığı ve mağdurları giyimi ile etkilediği öne sürüldü. Şüphelilerin, bu yöntemle 30’dan fazla kişiyi 3 milyon lira dolandırdığı deşifre olunca il değiştirdikleri ve ortadan kayboldukları kaydedildi. Bu tespitler üzerine operasyon için harekete geçen ekipler, 27 Mayıs günü şafak vakti belirlenen adreslere eşzamanlı baskın yaptı. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda adli evrakla dijital materyal ele geçirildi.

İŞİNSANINI ZEHİRLEDİ İDDİASI

Operasyonun ardından Aydoğdu’nun önceki yıllarda İzmir’de kendisini doktor olarak tanıttığı işinsanı Abdülkadir D.’yi, 11 milyon dolarlık servetini ele geçirmek için zehirlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Aydoğdu’nun sevgili olduğu Abdülkadir D. ile evlilik aşamasında olduğu, hizmetçilerini gönderdiği, düzenli olarak kullandığı ilaçların dozajını artırdığı iddia edildi. Abdülkadir D.’nin komaya girdiği, tedaviyle hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Ailenin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Aslı Ceylan Aydoğdu’nun ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan da tutuksuz yargılandığı kaydedildi.

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Emniyet’teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Aslı Ceylan Aydoğdu ile Fatih Ataman tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.