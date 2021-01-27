Ceylan hemşireyi önünü kesip bıçaklamıştı! Eski sevgiliye istenen ceza belli oldu

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nazir Ilgın Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Olaydan sonra Adana'daki ailesinin yanına yerleşen ve tedavisi nedeniyle mesleğine de dönemediği öğrenilen müşteki Ceylan G.'yi ise avukatı Çağrı Kılın temsil etti.

"YÜZÜNDE SABİT İZ KALDI, ELİNDE İŞLEV KAYBI OLUŞTU"

Mahkeme Başkanı, mağdur Ceylan G.'nin elindeki yaralanmanın uzuv zaafı ve kaybı niteliğinde olup olmadığı hususundaki adli raporun gönderildiğini belirtti. Raporda, bıçakla yaralanan Ceylan G.'nin elindeki, parmaklarındaki ve boynundaki kesi izleri anlatılarak "organlarından birinin işlevinin sürekli olarak zayıfladığı, yüzde de sabit iz kaldığı" ifadesine yer verildi.

Ayrıca Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce gelen yazıya göre, olay yerini gösterir güvenlik kamerası kaydına rastlanmadığı belirtildi. Ceylan G.'nin avukatı Çağrı Kılın, "Rapor iddiamızı doğrulamaktadır. Ancak emniyet her ne kadar herhangi bir kayda ulaşılamadığı yönünde cevap vermişse de orada 20 civarında güvenlik kamerası vardır. Bu nedenle bu hususta yeniden müzekkere yazılmasını talep ederiz" dedi.

Ancak mahkeme heyeti, olayın üzerinden geçen zaman ve yargılamanın geldiği aşamayı dikkate alarak bu talebi reddetti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında olaydan bir gün önce şikayetçi Ceylan G.'nin emniyete müracaat ederek şikayetçi olduğunu ve korkması nedeniyle arkadaşının yanında gelmesini istediği, olay günü eve doğru yürüdükleri sırada sanığın konuşmak istediği, Ceylan G.'nin kabul etmemesi üzerine yanında getirdiği bıçakla boyun ve vücudunun farklı bölgelerinden öldürmek amacıyla bıçakladığı anlatıldı. Savcı, sanık Nazir Ilgın'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

SANIK: OLAY ANİDEN GELİŞTİ

Ceylan G.'nin avukatı, mütalaaya katıldığını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Nazir Ilgın ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek "Olay aniden gelişti. Ben elbisesine zarar vermek için anlık bir sinirle eylemi gerçekleştirdim. Öldürmek gibi bir amacım yoktu. Daha önce hiçbir suça karışmadım. Mağdur oldum. Eylemin yaralama olarak kabul edilmesini ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı ise savunma hazırlamak üzere süre talep etti.

SON SAVUNMA İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık avukatına savunmasını hazırlaması için süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

SERBEST KALINCA BIÇAKLA SALDIRMIŞTI

Beşiktaş'ta eski sevgilisi Ceylan G.'ye (29) 6 Haziran'da şiddet uygulayan Nazir Ilgın (25), Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Nazir Ilgın, serbest bırakılmasının ardından 8 Haziran 2020'de akşam saat 21.45 sıralarında Muradiye Mahallesi, Deryadil Sokak'ta eski sevgilisi Ceylan G.'nin önünü kesip darp etmişti. Sanık Nazir Ilgın, Ceylan G.'yi elinden ve boynundan bıçakla yaraladıktan sonra polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazir Ilgın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepki gösterdiği olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sanık Nazir Ilgın hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.