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Gündem
Ayşegül USTA/İSTANBUL
Haber Giriş: 06.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ceylan hemşireyi bıçaklayan eski sevgiliye 14 yıl hapis

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Ceylan hemşireyi bıçaklayan eski sevgiliye 14 yıl hapis
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İSTANBUL, Beşiktaş’ta eski sevgilisi hemşire Ceylan G.’yi (29) dövdükten sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan, ardından yolunu kestiği genç kadını tekrar dövüp, bıçaklayan kadın kuaförü Nazir Ilgın (26), ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, son savunmasında “Şiddet eğilimli bir kişi değilim” diyen Ilgın hakkında ‘suça eğilimli kişilik özellikleri gösterdiği’ ve suçtan pişmanlığını gösterir herhangi bir davranış görülmediği gerekçesi ile takdir indirimi uygulamadı. Ilgın’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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