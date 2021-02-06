Ceylan hemşireyi bıçaklayan eski sevgiliye 14 yıl hapis

Mahkeme heyeti, son savunmasında “Şiddet eğilimli bir kişi değilim” diyen Ilgın hakkında ‘suça eğilimli kişilik özellikleri gösterdiği’ ve suçtan pişmanlığını gösterir herhangi bir davranış görülmediği gerekçesi ile takdir indirimi uygulamadı. Ilgın’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.