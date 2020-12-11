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ADANA (İHA)
Haber Giriş: 11.12.2020 - 11:59 | Son Güncelleme:

Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, ilçede uyuşturucu madde kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan yol kontrol ve arama sonucunda 2 şüpheli şahıs üzerinde ve çantalarında toplam 2 kilo 505 gram kubar esrar maddesi, ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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