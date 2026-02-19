×
Ceyhan'da feci kaza! Öğrenci servisi, dereye düştü: 2'si ağır 9 yaralı

#Adana#Ceyhan#Trafik Kazası
Ceyhanda feci kaza Öğrenci servisi, dereye düştü: 2si ağır 9 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 13:22

Adana'nın Ceyhan ilçesinde dereye düşen öğrenci servisindeki 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçedeki Üçdutyeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği servis minibüsü, yol kenarındaki dereye düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta yaralanan şoför ile 8 öğrenci, itfaiye tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan şoför ile 1 öğrencinin durumunun ciddi olduğu, 7 öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

