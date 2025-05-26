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Ceyhan Nehri'ni kirleten 11 tesise 10 milyon lira adli para cezası

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#Ceyhan Nehri#Çevre Kanunu#Çevre Kirliliği
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 10:42

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Ceyhan Nehri'ndeki çevre kirliliği ile ilgili 5'i Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait, 11 tesise 10 milyon 30 bin TL idari ceza uygulandı.

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Bakanlık ekipleri, Ceyhan Nehri'nde yaşanan su kirliliği ve balık ölümleriyle ilgili Ceyhan ve Seyhan havzalarını içeren denetim başlattı. Organize sanayi bölgesindeki tesisler ile belediyelerin atık su arıtma tesisleri ile nehir yataklarında inceleme yapıldı. Ceyhan Nehri'nin doğduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden başlanarak İskenderun Körfezi'ne döküldüğü yere kadar 21 farklı noktadan yüzeysel su numuneleri alındı.

Ceyhan Nehrini kirleten 11 tesise 10 milyon lira adli para cezası

2 Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı ile yetkili çevre laboratuvarından 6 ekiple yürütülen çalışmalar kapsamında atık sularını Ceyhan Havzası'na deşarj eden Adana Büyükşehir Belediyesi, organize sanayi bölgeleri ve işletmelere ait 91 tesiste denetim yapıldı. Atık su deşarjı olan 31 tesisten 33 numune alındı. Ceyhan Nehri'ndeki çevre kirliliği ile ilgili 5'i Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait, 11 tesise Çevre Kanunu'na istinaden toplam 10 milyon 30 bin TL idari ceza uygulandı. 

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#Ceyhan Nehri#Çevre Kanunu#Çevre Kirliliği

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