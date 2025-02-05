Ceyhan Nehri için ‘botulismus’ uyarısı: Buradan balık tüketmeyin

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Prof. Dr. Ertan Kara, bölgede tarım alanı olması nedeniyle kullanılan zirai ilaç atıklarının oluşturduğu toksik bir etki, fabrika atıklarının sızması sonucu suya kimyasal karışması ya da hayvanlar ve insanlar arasında yayılan bulaşıcı hastalıklar olarak bilinen zoonotik hastalıklar kaynaklı bir sorun olabileceğini kaydetti. İnsan sağlığı açısından olumsuz etkileri olacağının altını çizen Prof. Dr. Kara, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek raporun önemli olduğunu ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

‘ÖLÜM RİSKİ VAR’

Balıklarda ölümlere neden olabilen botulismus bakterisine değinen Prof. Dr. Kara, “Botulismus diye bir hastalık var. Balıklarda ölüme neden olabilir. Ama bunu ölmeyen canlı balıklar taşıyorsa, insanlar bunu alıp yediklerinde onlar da botulismus olabilir. Gıda zehirlenmesi gibi başlayan, erken dönemde tanı konulduğunda anti serumlarla tedavi edilebilen, tedavi edilmediğinde sinir sistemini felç eden ve merkezi sinir sistemine geldiğinde ölümlere neden olan bir hastalıktır. Buradaki balıklarda botulismus varsa insanlarda da ölümlere ve sakatlıklara neden olabilir” dedi.