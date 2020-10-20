Ceyhan Belediyesi, temizlik çalışmalarına devam ediyor

Ceyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri her gün belirlenen plan dahilinde ilçe genelinde temizlik çalışmalarını yürütüyor. Ekipler, çöplerin toplanması, yolların ve parkların bakım-onarımının yanı sıra ana cadde, yol, meydan ve merkezlerin çevre temizliği konusunda yoğun mesai harcamaya devam ediyor.

TÜM MAHALLELER TEMİZ OLACAK

Çevreye önem verdiklerini belirten Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Park, bahçe, kaldırımlar ve refüjlerde çim biçme ile yabani otların temizliklerini aralıksız sürdürüyoruz. Öte yandan çevre görüntüsünü bozan dal ve katı atıkları temizleme çalışmalarımız da devam ediyor. Belirlediğimiz program dahilinde ekiplerimiz tüm mahallelerimizde park ve bahçelerin temizliği, yolların ve parkların bakım onarımını sürdürüyor. Ceyhan'ımızın çehresini güzelleştiriyor, hemşehrilerimizin yaşam alanlarını temiz ve bakımlı olması için özen gösteriyoruz" dedi.