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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın tehdit suçundan 2 yıl 1 aylık cezası kesinleşti

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#CHP#ADANA#BELEDİYE
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın tehdit suçundan 2 yıl 1 aylık cezası kesinleşti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 15:09

CHP’li Adana-Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın “Hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit” suçundan aldığı 2 yıl 1 aylık cezası kesinleşti. Adana Bölge Adliye Bahkemesi 8. Ceza Dairesi’nin oy çokluğuyla aldığı bu kararın, cezası kesinleşen Aydar’a siyasi yasak da içerdiği belirtildi.

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Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar ile CHP İlçe Başkanı kardeşi Caner Aydar ve amcası Ertan Aydar, 'Hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit' suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkan Kadir Aydar'ın 2 yıl 1 aylık hapis cezasını onayıp, mahkûmiyet süresince siyasi yasak getirdi.

CHP kaynaklarına göre, karara muhalif kalan üye, şikâyetin 13 ay sonra yapılması, herhangi bir tanığın bulunmaması, mağdurların sürekli beyan değiştirmeleri gözetilerek, kararın bozulması ve tüm sanıkların atılı suçtan beraat etmeleri gerektiği gerekçesiyle muhalefet şerhi koydu. Aydar’ın da kararı şöyle değerlendirdiği bildirildi:
“Deliler incelenmemiş, taraflara dosya içeriği açıklatılmamış, görüntü CD’si izlenmemiş ve bu eksikler için duruşma açılmaksızın dosya sonuçlandırılmıştır. Ortada büyük bir hukuk garabeti oluşmuştur. Aynı konumda bulunan ve siyaset yapmayan sanıklar beraat etmiş siyaset yapan sanıkların ise cezası onanarak siyasi yasak getirilmiştir. Muhalefet şerhinde açıkça da bu durum ifade edilmiştir. Karara karşı tabii ki yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız.”

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#CHP#ADANA#BELEDİYE

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