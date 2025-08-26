Ceyda Yüksel cinayeti davasında Bakanlık, 'haksız tahrik indirimi'ne itiraz etti! Acılı anneden açıklama

Haberin Devamı

İzmir'de polis ekipleri, 20 Ağustos 2020'de saat 01.00 sıralarında, Barbaros Mahallesi 5218'inci Sokak'ta yaşayan kaynak ustası Serkan Dindar'ın zemin kattaki dairesinden tartışma ve cam kırılma sesleri geldiği ihbarını aldı. Adrese giden polis, daireye girdiğinde Ceyda Yüksel'i ölü buldu. Yüksel'in sağ kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi. Otopsinin ardından Ceyda'nın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen Dindar, olayı hatırlamadığını söyledi. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanan Dindar'ın, 'Yaralama' ve 'Trafiği tehlikeye sokma' suçlarından da sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

'HAKSIZ İNDİRİMİ' UYGULANDI

Ceyda Yüksel'in, Serkan Dindar ile sosyal medyada aynı gezi ve kamp sayfalarını takip ettiği, ikilinin böylelikle tanışıp, sık sık çok sevdikleri köpeklerden sohbet ettikleri belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonunda Dindar hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. İzmir 6'ncı Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda mahkeme heyeti, sanığı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından 'haksız tahrik' indirimi uygulayıp, Dindar'ın cezasını 18 yıl hapse indirdi. Mahkeme heyeti, sanığa 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan ceza vermedi.

GEREKÇELİ KARAR

Gerekçeli kararda; Ceyda Yüksel'in, Dindar'ın cinsel ilişki teklifini reddetmesi nedeniyle gece eve dönerken sokakta tartışma yaşadığı, çevredekilerin ifadelerinden yola çıkarak tartışmanın evin içinde sürdüğünün altı çizildi. Sanık Dindar'ın kapıldığı tahrikin etkisiyle Yüksel'i evin salon kapısının camını kıracak şekilde tutup, kapıya vurduğu belirtildi.

Dindar'ın, Yüksel'in hayati öneme sahip organ ve damarlarının bulunduğu baş ve göğüs bölgesini cam kırıklarının olduğu kapı boşluğuna sokup, geri çektiği eyleminin ve kastının öldürme sonucuna yöneldiği aktarıldı. Dindar hakkında tahrik altında suçu işlediği, kapıldığı elem ve öfkenin niteliği ve boyutu dikkate alınarak da 'haksız tahrik' indirimi uygulandığına vurgu yapıldı.

İSTİNAF VE YARGITAY CEZAYI ONADI

Öte yandan Dindar'a uyuşturucu kullandığını teyit etmesi, uyuşturucu ticareti yaptığı anlaşılan S.S. hakkında elverişli bilgiler vermesi nedeniyle 'Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan ceza verilmediği bildirildi. Yerel mahkemenin kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde oy birliğiyle onandı. Daha sonra Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen 'haksız tahrik' indiriminde isabetsizlik görülmediğine kanaat getirip, kararı onadı.

BAKANLIKTAN İTİRAZ

Yargıtay'ın kararının ardından dosyayla ilgili bir gelişme daha yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla bakanlık, Serkan Dindar'a verilen ve Yargıtay'ın 'haksız tahrik indirimi' uygulayarak onadığı cezaya karşı harekete geçti. İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya müdahil olan bakanlık, Yargıtay'ın cinsel ilişkiyi reddetmeyi haksız tahrik nedeni sayan ve bu gerekçeyle cinayet sanığına ceza indirimi uygulanmasını onaylayan karara temyiz aşamasında itiraz etti.

İtirazda; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da aynı gerekçeyle bozulması talep edilen kararın, Yargıtay ilgili dairesince incelenerek bu haliyle onandığı belirtildi. Bakanlık, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Ceza Muhakemesi Kanunu 308'inci maddesinde düzenlenen 'Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi' kapsamında dosyanın Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesi için başvuruda bulundu.

"BAŞKA CANLARIN YİTİP GİTMEMESİ İÇİN ÇIKACAK KARAR OLDUKÇA ÖNEMLİ"

İtirazın ardından konuşan Ceyda'nın annesi Filiz Demiral, "Kızımın yasını tutamadım. Onun vefatının ardından hukuk mücadelesine giriştim. Ceyda'da yaşasaydı, bunu isterdi. Sanığa verilen indirimli cezanın Yargıtay'da onanması beni adeta yıktı. Ancak Sayın Bakanın talimatıyla yapılan itiraz, bir anne olarak beni çok sevindirdi. Kendisine bir kadın ve bir anne olarak teşekkür ediyorum. Karar ne olursa olsun; Ceyda geri gelmeyecek. Ancak sanığa verilecek olan ceza, bir nebze de olsa kalbime ferahlık getirecek. Başka kadınların hayattan koparılmaması için, başka canların yitip gitmemesi için çıkacak karar oldukça önemli" dedi.