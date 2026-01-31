Cevriye’nin yardım çığlığı! Eve girip eşyaları parçaladı

Haberin Devamı

Adana’da biri kalp hastası, 4 çocuk annesi tarım işçisi Cevriye Oruç (32), yıllardır psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını öne sürdüğü 13 yıllık eşi O.O.’ya (33) 4 yıl önce boşama davası açıp, ayrı evde yaşamaya başladı. İşsiz olan O.O., bu süreçte de dönmesi için eşini tehdit etmeye devam etti. 27 Ocak’ta Cevriye Oruç çocuğunu hastaneye götürünce Yüreğir ilçesindeki eve giren O.O., eline aldığı tavayla eşyalara vurarak zarar verdi. Eve döndüğünde olayı gören Oruç, bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Barışma teklifini reddeden Cevriye Oruç’u döven O.O., daha sonra evden ayrıldı. Polise giden Cevriye Oruç da eşinden şikâyetçi oldu.

“BANA ‘ÇOCUKLARLA BİRLİKTE SENİ ÖLDÜRECEĞİM’ DEDİ”

Çocuğunu hastaneye götürünce eşinin duvardan tırmanarak eve girdiğini anlatan Cevriye Oruç, “Evimiz müstakil olduğu için duvardan atlayarak eve girmiş. Tarlalarda çalışıp kazandığım parayla aldığım eşyaları bile bize çok gördü. Daha önce de eve gelip bizi tehdit ediyordu. En son gelişinde eline aldığı tavayla bütün eşyalarımı paramparça etti. Çocuklarım korkudan bağırıyordu. Bana dönerek, ‘Çocuklarınla birlikte seni öldüreceğim, seni yaşatmayacağım, bu hayatı size zindan edeceğim’ diyerek tehditlerde bulundu” diye konuştu.





‘BEN HAYATTAYKEN YARDIM İSTİYORUM’

Yetkililere çağrıda bulunan Cevriye Oruç, “Burada konuşuyoruz ama sesimiz kimseye ulaşmıyor. Bu evin içinde yaşadıklarımızı kimse bilmiyor. Ben öldükten sonra değil, hayattayken yardım istiyorum. Devlet büyüklerimiz bana ölmeden sahip çıksın. Sürekli korku içinde yaşıyoruz. Kendimizi savunamadık, ona ‘Dur’ diyemedik. Ne benim ne de çocuklarımın can güvenliği var. Yetkililerden, bize bu korkuyu yaşatan kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Hiçbir suç cezasız kalmasın, hiçbir kadın mağdur edilmesin” dedi.

Cevriye Oruç’un şikâyeti üzerine harekete geçen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, O.O.’yu yakalayıp gözaltına aldı.