Çevrimiçi oyun karakterini ele geçirmek suç

Cumhurbaşkanlığı, çevrimiçi oyun oynayan vatandaşlara, “Gerçek hayatı aratmayacak kadar ciddi suçlar işlenebiliyor. İkna teknikleri, manipülasyon ve sahte kampanyalarla gerçekleştirilen bu siber suçlara karşı dikkatli olmalısınız” uyarısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin siber suçlarla ilgili hazırladığı ve önceki gün sosyal medyadan yayınladığı raporda şu ifadeler yer aldı:

“Oyunun destek sayfasına detaylı bir şikâyet raporu gönderebilirsiniz. Oyun sırasında rızanız dışında bir harcama yapılmış ise ödemeye itiraz için bankanız ile iletişime geçebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçtiğini düşünüyorsanız tüm dijital hesaplarınızın parolalarını değiştirmelisiniz. Herhangi bir şantaj veya tehditle karşı karşıya iseniz güvenlik birimleri ile irtibata geçmelisiniz.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATIN

Çevrimiçi oyunlarda yapılan dolandırıcılıklar, ‘bilişim sistemlerinin, araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçunu, çevrimiçi oyun karakterinin veya oyun eşyası gibi materyallerin, oyuncunun rızası olmaksızın ele geçirilmesi ‘sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme’ suçunu oluşturur. Kişilerin e-posta adreslerine izinsiz erişilmesi yoluyla çevrimiçi oyun hesaplarının ele geçirilmesi, ‘başkasına ait bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak girmek veya orada kalmaya devam etmek’ suçudur. Bu olayların yaşanması durumunda hukuki süreç başlatabilirsiniz.”

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