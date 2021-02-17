Çevrimiçi ders ve eğitim nedir?

Çevrimiçi ders, bir ağ üzerinden sunulan içerikle gerçekleştirilen öğrenme biçimlerini oluşturmaktadır. Çevrimiçi ders ve eğitim süreci, eğitim kurumunun belirlediği metodlara ve programa göre gerçekleşmektedir.

ÇEVRİMİÇİ DERS VE EĞİTİM SÜRECİNİN GELİŞİMİ

İlk olarak 1728’de Boston gazetesinde mektupla steneogrofi dersleri verilmeye başlandı



* 1856’da Fransız Charles Toussaint Alman Gustav Langenscheidt Berlin’de Mektup ile Eğitim Okulu kurmuşlardır



* 1883’te New York – Ithaca’da “Mektupla Öğretim Üniversitesi” Kuruldu



* 1890’da Avustralya Queensland Üniversitesi kampüs dışına açık bir eğitim programı yürüttü



* 1920’lerde aynı tür bir eğitim metodu Colombia Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmiştir.



* 1930’lara gelindiğinde okulların radyo kullanarak eğitim yapması..



* 1933 yılında Iowa State Üniversitesi Dünyanın ilk eğitsel Televizyon Programını yayınlamıştır.

1946 yılının 15 Şubatın’da Güney Afrika Üniversitesi UNISA Division of Esternal Study isimli bir bölüm açarak

uzaktan eğitim veren 11 büyük üniversiteden biri olmuştur.



* 1950’lerde ABD’de askeri amaçlı uzaktan eğitim uygulamaları yapılmıştır.



* 1967’de İngiliz Open Üniversitesi kuruldu



* 1985’te Ulusal Teknoloji Üniversitesi kuruldu



* 1992’de ilk basit LMS uygulaması olan CAPA (Computer Assisted Personalized Approach) Michigan State University’de uygulandı



* 1993’te tamamen çevrimiçi eğitim veren ilk üniversite Jones International University kuruldu. (ABD) * 1994’te İnternet kullanımı evlere girdi

1994’te Virtual Summer School yaz okulu pilot uygulaması olarak öğrencilerin evlerinde modem ve bilgisayar kullanarak eğitim almasına imkan sağladı



* 1995’te Desmond Keegan elektronik ortamda Sanal Sınıf fikrini ortaya çıkardı.



* 1995’te NIcenet ICA (Öğretmen ile öğrenciyi ücretsiz ortamda buluşturan platform) halka erişime açıldı.



* 1997’de CourseInfo Releases Interactive Learning Network (Blackboard’ın ilk hali)geliştirildi.



* 1997’de WebCt 1.0 yayınlandı.



* 2001’de Claroline projesi claroline.net olarak Belçika’da Catholic University of Louvain tarafından öğretim görevlilerin tecrübe paylaşımları için yayına geçti.



* 2001’de açık kaynak Uzaktan Eğitim sistemi Moodle moodle.com tarafından başlatıldı.

2002’de Moodle 1.0 yayınlandı Seque Projesi (içerik Yönetimi) ilk halini sundu. Site@School (İlkokullar için ) yayına geçti.

Mobil öğrenme geliştirilmeye başlandı.



2003’te Adobe Connect’in ilk hali olan Macromedia Breeze kullanılmaya başlandı.



* 2004’te Sakai Eğitim geliştirme ve paylaşma projesi çeşitli üniversitelerden gelen projelerle oluşturuldu.



* 2006’da Blackboard patentini aldı.



* 2008’de Open University Youtube’da yayına başladı.