Çevreyi kirleten tesislere 50 milyon lira ceza

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Denetimlerde suyu, havayı, toprağı kirletip, çevreye ağır koku yayan ve Çevre Kanunu’na aykırı faaliyette bulunduğu belirlenen 177 tesise toplam 50 milyon 539 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimler sonucundan 37 tesis için de faaliyetlerini durdurma kararı alındı.

Trakya'da kirliliğiyle gündemde bulunan Ergene Nehri'nin en büyük kollarından biri olan ve Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi kirlilikten en fazla etkilenen derelerin başında geliyor. Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar çevreye ağır koku yaymaya devam ediyor.

‘ÇAMAŞIR ASAMIYORUZ’

Mahalleli, yaz ve kış aylarında derenin hep kirli aktığını belirterek, önlem alınmasını istedi. Mahallede yaşayan Gülbahar Öziş, "Dere simsiyah akıyor. Çamaşırları bahçeye asmıyoruz, beyaz çamaşırımız derenin rengini alabiliyor, yıkandığı bile belli olmuyor" dedi.

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Tekirdağ Ergene’den geçen Çorlu Deresi kirlilikten en fazla etkilenen derelerin başında geliyor. Dereye siyah suların akması dikkat çekiyor.