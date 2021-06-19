Çevreye yayılan koku paniğe neden oldu... Özel elbiseli personeller numune aldı

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Merkez Osmangazi ilçesinde bugün saat 00.30 sıralarında, Alemdar Mahallesi Tabakhaneler bölgesine çöp yangına giden ekipler, alevlere su sıkarak müdahale etti. Bu sırada çuval içindeki maddede patlamalar meydana geldi, çevreye koku yayıldı.

Durumu fark eden itfaiye ekipleri, AFAD’a haber verdi. Mahalleli de kötü koku nedeniyle büyük panik yaşadı. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, dışarı çıkan mahalleliyi evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çuvalları Oruç K.'nin (38) atıp kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

NUMUNE ALINDI

Bursa'da itfaiyenin çöp yangınına müdahalesi sırasında patlamaya neden olduğu çuvaldaki maddeden numuneler alındı. AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tehditlere karşı oluşturulan ekip, özel elbiselerini giyerek aldığı numuneleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlerine tespit etti. Numune, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

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