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GeriGündem Çevreye yayılan koku paniğe neden oldu... Özel elbiseli personeller numune aldı
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Gündem
Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 19.06.2021 - 15:01 | Son Güncelleme:

Çevreye yayılan koku paniğe neden oldu... Özel elbiseli personeller numune aldı

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Çevreye yayılan koku paniğe neden oldu... Özel elbiseli personeller numune aldı

Bursa'da itfaiye ekiplerinin çöp yangınına müdahale sırasında suyla temas eden çuvallarda meydana gelen patlamayla birlikte çevreye yayılan yoğun koku, paniğe neden oldu. AFAD inceleme yaparken, ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. İtfaiyenin çöp yangınına müdahalesi sırasında patlamaya neden olduğu çuvaldaki maddeden numuneler alındı.

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  • Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu
  • Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu
  • Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu
  • Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Merkez Osmangazi ilçesinde bugün saat 00.30 sıralarında, Alemdar Mahallesi Tabakhaneler bölgesine çöp yangına giden ekipler, alevlere su sıkarak müdahale etti. Bu sırada çuval içindeki maddede patlamalar meydana geldi, çevreye koku yayıldı.

Durumu fark eden itfaiye ekipleri, AFAD’a haber verdi. Mahalleli de kötü koku nedeniyle büyük panik yaşadı. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, dışarı çıkan mahalleliyi evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çuvalları Oruç K.'nin (38) atıp kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çevreye yayılan koku paniğe neden oldu... Özel elbiseli personeller numune aldı

NUMUNE ALINDI

Bursa'da itfaiyenin çöp yangınına müdahalesi sırasında patlamaya neden olduğu çuvaldaki maddeden numuneler alındı. AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tehditlere karşı oluşturulan ekip, özel elbiselerini giyerek aldığı numuneleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlerine tespit etti. Numune, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

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