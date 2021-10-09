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Çevreye sıfır zararda kadınlar lider olacak

#Emine Erdoğan#Halkbank Üreten Kadınlar Türkiye Zirvesi#Çevre
Çevreye sıfır zararda kadınlar lider olacak

Halkbank Üreten Kadınlar Türkiye Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Kadınların sürdürülebilir ekonominin liderleri olacağına yürekten inanıyorum” dedi.

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HALKBANK Genel Müdürlüğü’nce İstanbul’da düzenlenen ve kadın girişimcilerin ürünlerine sergilediği Halkbank Üreten Kadınlar Türkiye Zirvesi’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut ile Demirören Medya Yatırımları Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve Demirören Medya Yatırımları Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören de katıldı.

Çevreye sıfır zararda kadınlar lider olacak

BAŞARILI KADINLAR MENTOR OLMALI

Emine Erdoğan zirvenin açılışındaki konuşmasında özetle şunları söyledi:

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“Çevreye sıfır zarar ilkesiyle büyüyen şirketler eminim ki kadınların eseri olacak. Yeter ki kadın girişimciliğini en üst seviyede destekleyelim. Bir hayalini gerçekleştirmiş her kadın, henüz başka bir hayali kuran kadının rehberidir. O yüzden, başarılarıyla iftihar ettiğimiz kadınlarımızdan mentor olmayı bir misyon haline getirmelerini istiyorum.

KREDİLER, HAYAT DÖNÜŞTÜRÜYOR

Kalkınma ancak kadınların hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlenmesiyle mümkündür. Ülkemizin güzide kurumlarından Halkbank’ın bu konuya gösterdiği önem gerçekten büyük bir takdiri hak ediyor. Kadınların kendi işlerini kurmaları ve bu konuda cesaretlenmeleri için verdikleri krediler hayatları dönüştürüyor. Tabii kadınların ekonomik olarak güçlenmesi yalnızca para kazanmaları anlamına gelmiyor. Kadınlar, gelecek nesillerin yetişmesi ve ailenin idame ettirilmesinde en önemli aktörlerdir. Dolasıyla kadınların güçlenmesi ve donanımlarını artırmaları, toplumu da şekillendiriyor. Güçlü kadınların sayıca çoğalması, kadınlarla ilgili yaygın sorunların da önüne geçiyor. Kadına yönelik şiddet, insan haklarının korunması, fırsat eşitliği gibi konularda farkındalık artıyor.

Çevreye sıfır zararda kadınlar lider olacak

GİRİŞİMLERİNİ DESTEKLEYELİM

Biliyoruz ki kadınların da eşit şekilde yer aldığı bir ekonomi dünyası kaynakları daha adil kullanacak. ‘Sıfır Atık Projesi’ni en çok içselleştirmenin, kadınlarda gerçekleştiğini şahsen gördüm. Kadınların sürdürülebilir ekonominin liderleri olacağına yürekten inanıyorum. ‘Çevreye sıfır zarar’ ilkesiyle büyüyen şirketler eminim ki kadınların eseri olacak. Yeter ki kadın girişimciliğini en üst seviyede destekleyelim ve hayatın kadın fikriyle yeniden yorumlanmasına fırsat verelim.”

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Çevreye sıfır zararda kadınlar lider olacak

‘ATIKSIZ’ SERGİSİ

EMİNE Erdoğan, kadınların güneş paneli, el dokuma halı, kamuflaj, bağ ve bağ ürünleri, bal, çeşitli bitkilerden üretilen sabunlar ve istiridye mantarı gibi ürünlerini inceledi. Ardından atıktan üretilen ürünlerin yer aldığı “Atıksız” adlı sergiyi gezdi.

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#Emine Erdoğan#Halkbank Üreten Kadınlar Türkiye Zirvesi#Çevre