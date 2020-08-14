MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇevresindekilere öleceğini söyledi, evde cesedi bulundu
GeriGündem Çevresindekilere öleceğini söyledi, evde cesedi bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 14.08.2020 - 00:37,Son Güncelleme:

Çevresindekilere öleceğini söyledi, evde cesedi bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çevresindekilere öleceğini söyledi, evde cesedi bulundu
Abone Olgoogle-news

Antalya’da yalnız yaşayan Ömer Keleş (55), evinde ölü bulundu. Kalp krizinden öldüğü belirlenen Keleş’in, sabah saatlerinde hastaneye gittiği, çevresindekilere öleceğini söylediği öğrenildi.

Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 54 Sokak’taki apartmanın giriş katındaki dairede yalnız yaşayan Ömer Keleş’ten uzun süre haber alamayan komşuları, durumu polise haber verdi. Keleş’in oturduğu apartmana gelen polis ekipleri, kapı açılmayınca çilingir yardımıyla eve girdi. Ömer Keleş’i yerde hareketsiz halde gören polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Keleş’in kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya Serbest Bölge’de çalışan Keleş’in, sabah saatlerinde hastaneye gittiği, rahatsızlığından dolayı çevresine öleceğini dile getirdiği öğrenildi.

Keleş’in, kalp, şeker ve tansiyon rahatsızlıklarının olduğu da öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle