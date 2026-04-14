Çevredekilerin tepkilerine aldırış etmedi! Avcılar'da köpeğe şiddet kamerada... Şüpheli aranıyor

Güncelleme Tarihi:

#Avcılar#Köpeğe Şiddet #Hayvana Şiddet
Çevredekilerin tepkilerine aldırış etmedi Avcılarda köpeğe şiddet kamerada... Şüpheli aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 12:11

İstanbul Avcılar'da bir kişi, çevredekilerin tepkilerine aldırış etmeden köpeğe kemerle vurup, tasmasından havaya kaldırarak köpeği savurdu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan sürücüler yol kenarındaki boş arazide bir kişinin köpeğine şiddet uyguladığını fark etti.

Çevredekilerin tepkilerine aldırış etmedi Avcılarda köpeğe şiddet kamerada... Şüpheli aranıyor

Tasma ile gezdirdiği köpeğe kemerle vuran şüpheliyi görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen kişi, tasmasından havaya kaldırdığı köpeği savurdu.

Çevredekilerin tepkilerine aldırış etmedi Avcılarda köpeğe şiddet kamerada... Şüpheli aranıyor

Bir süre daha köpeği darbeden şüpheli, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Görüntülerin sanal medyada yayılmasının ardından polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

#Avcılar#Köpeğe Şiddet #Hayvana Şiddet

