Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, doğa yürüyüşünde kayboldu

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Olay, dün Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyü Gürleyik Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, beraberindeki grup ile bölgede doğa yürüyüşüne çıktı. Bartu, bir süre sonra gruptan ayrıldı. Bartu'yu göremeyen arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. AFAD ve AKUT ekipleri ile dalgıçların çalışmaları sürerken, arama kurtarma köpekleri de aramalarda kullanılıyor.

ÇEVRE İLLERDEN 100 KİŞİLİK TAKVİYE EKİP SEVK EDİLDİ

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan 2 çocuk babası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'yu (61) arama çalışmaları sürerken, bölgeye çevre illerden de 100 kişilik takviye ekip sevk edildi. Öte yandan arama çalışmalarına köylüler de destek veriyor.