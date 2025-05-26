×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, doğa yürüyüşünde kayboldu

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Ayvacık#Kayıp
Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, doğa yürüyüşünde kayboldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 13:24

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu (61) kayboldu. Adil Bartu'yu arama çalışmaları sürerken, bölgeye çevre illerden de 100 kişilik takviye ekip sevk edildi.

Haberin Devamı

Olay, dün Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyü Gürleyik Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, beraberindeki grup ile bölgede doğa yürüyüşüne çıktı. Bartu, bir süre sonra gruptan ayrıldı. Bartu'yu göremeyen arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. AFAD ve AKUT ekipleri ile dalgıçların çalışmaları sürerken, arama kurtarma köpekleri de aramalarda kullanılıyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, doğa yürüyüşünde kayboldu

ÇEVRE İLLERDEN 100 KİŞİLİK TAKVİYE EKİP SEVK EDİLDİ

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan 2 çocuk babası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'yu (61) arama çalışmaları sürerken, bölgeye çevre illerden de 100 kişilik takviye ekip sevk edildi. Öte yandan arama çalışmalarına köylüler de destek veriyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, doğa yürüyüşünde kayboldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#Ayvacık#Kayıp

BAKMADAN GEÇME!