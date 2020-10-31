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Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 31.10.2020 - 16:05 | Son Güncelleme:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve Adalet Bakanı Gül, Sığacık’ı ziyaret etti

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve Adalet Bakanı Gül, Sığacık’ı ziyaret etti
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, depremin ardından deniz suyu taşan Sığacık'ta incelemelerde bulunup, esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Seferihisar açıklarında dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından deniz sularıyla dolan Sığacık Mahallesi'nde temizlik çalışmaları sürerken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bölgeyi ziyaret etti. Bayraklı ilçesinden helikopter ile Sığacık’a gelen 2 bakan, ilk olarak taşan deniz sularına kapılıp, boğularak hayatını kaybeden Fatma Erçetin’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kurum ve Gül, acılı aileye başsağlığı diledi.

Daha sonra Sığacık Mahallesi’ni gezen bakanlar, iş yerleri zarar gören esnafa da ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

Esnafın sorunlarını dinleyen Kurum, hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede bitirileceğini söyledi.

Ziyaretin ardından iki bakan Sığacık’tan İzmir’e hareket etti.

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