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AA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 20:20,Son Güncelleme:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek"

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek"
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yaşanan sele ilişkin, "Valiliğimiz koordinasyonunda selin şehrimizde oluşturduğu zararları en kısa sürede gidereceğiz." ifadesini kullandı. Öte yandan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Valimizle kaymakamlarımızla sahadayız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız."

Bakan Kurum, Twitter hesabından, İstanbul'da yaşanan sele ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul'da meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet dileyen Kurum, "Bakanlığımız aşırı yağıştan zarar gören ilçelerde hasar tespit çalışmalarını sürdürmektedir. Valiliğimiz koordinasyonunda selin şehrimizde oluşturduğu zararları en kısa sürede gidereceğiz." bilgisini verdi.

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