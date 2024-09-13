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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından "rezerv yapı" açıklaması

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#Rezerv Yapı#Çevre Bakanlığı#Açıklama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından rezerv yapı açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 19:58

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında, "Rezerv alan dışında bırakılan bazı yerlere çok özel kamulaştırma" başlığıyla yayımlanan haberlerdeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Rezerv alan dışında bırakılan bazı yerlere çok özel kamulaştırma" başlığıyla haberler yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Haberde yer alan rezerv alan dışına çıkarılarak korunduğu belirtilen yapıların tamamı, Rezerv Yapı Alanı içerisinde bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili haberde belirtilen kişilerin taşınmazlarının rezerv yapı alanından çıkarıldığına dair bilgi tamamen asılsızdır. Yine rezerv yapı alanı içerisinde bulunmayan ve bazı vatandaşların taşınmazlarının yüksek bedellerle kamulaştırıldığı iddiası da tamamen asılsızdır."

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#Rezerv Yapı#Çevre Bakanlığı#Açıklama

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