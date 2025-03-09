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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Muğla ve Marmaris belediyelerine 'kaçak oteli yıkın' talimatı

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#MARMARİS#MUĞLA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Muğla ve Marmaris belediyelerine kaçak oteli yıkın talimatı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 15:39

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü, Marmaris’te kaçak yapılaşmalar nedeniyle mühürlenmesine rağmen Milli Park sınırları içinde devam eden otel tadilatı ve inşaatıyla ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi’ne yazı göndererek söz konusu yapının imar kanunu kapsamında yıkılması talimatını verdi.

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Muğla Çevre ve Ekoloji Politikaları Derneği, 2022 yılında Marmaris’te Milli Park sınırları içinde kalan Sinpaş Kızılbük turizm tesisine Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından verilen inşaat ruhsatlarının iptali için Muğla 3'üncü İdare Mahkemesi’nde dava açtı. 19 Kasım 2024’te sonuçlanan davada inşaat ruhsatlarının tamamı için iptal kararı verildi. Mahkeme kararı sonrası 9 Aralık 2024’te Marmaris Belediyesi davaya konu olan inşaat ruhsatları üzerinden verilen tadilat ruhsatlarını da iptal etti. Karar sonrası kaçak (ruhsatsız) duruma düşen inşaatlar 11 Aralık 2024’te belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

'MÜHRE RAĞMEN İNŞAAT DEVAM ETTİ'

27 Ocak’ta 3 bin 600 vatandaşın imzasıyla Muğla Valiliği'ne sunulan şikayet dilekçesinde Sinpaş Kızılbük tesisinde inşaatların devam ettiği, söz konusu inşaata ait ana yapının 35 yıllık ve depreme dayanıksız olduğu belirtilerek inşaatın durdurulması talep edildi. Muğla Valiliği de durumu 4 Şubat’ta Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bildirerek konunun araştırılmasını talep etti.

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BAKANLIKTAN 'GEREĞİNİ YAPIN' TALİMATI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından 27 Şubat’ta Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi’ne uyarı yazısı gönderilerek hukuka aykırı inşa faaliyetiyle ilgili 'yasal gereğinin temin edilmesi; yasal gereğinin ilgili Belediyesi’nce yerine getirilmemesi halinde ise konunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yapılması' talimatını verdiği öğrenildi.

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#MARMARİS#MUĞLA

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