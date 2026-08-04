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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan "İslahiye Afet Konutları" paylaşımı

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#Çevre Bakanlığı#Gaziantep İslahiye#Afet Konutları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından İslahiye Afet Konutları paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 19:34

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Asrın İnşa Seferberliği kapsamında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tamamlanan afet konutlarının görüntülerini paylaştı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sosyal medya hesabından Gaziantep İslahiye'deki tamamlanan afet konutlarının görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, "Umudu yeniden inşa ettiğimiz yerlerden biri." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede inşa çalışmalarını yürüttü.

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Bu kapsamda, nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü açısından da Bulgaristan ve İzlanda kadar alan inşa edildi.

Deprem bölgesinde 2 yılda 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlanıp teslim edildi.

Gaziantep'te ise 25 bin 237 konut, 4 bin 463 köy evi, 1353 iş yeri olmak üzere 31 bin 53 bağımsız bölüm inşa edildi.

 

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#Çevre Bakanlığı#Gaziantep İslahiye#Afet Konutları

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