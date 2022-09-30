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Bakanlıktan Emine Erdoğan ve Çevre Ajansı ile ilgili iddialara tepki: Hukuki süreç başlatılacak

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#Çevre Ajansı#Emine Erdoğan#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Bakanlıktan Emine Erdoğan ve Çevre Ajansı ile ilgili iddialara tepki: Hukuki süreç başlatılacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 17:32

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir gazetede çıkan, Çevre Ajansı’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde olduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Türkiye Çevre Ajansı TBMM'de milletin temsilcilerinin onayıyla kurulmuştur. Çevre Ajansı Emine Erdoğan Hanımefendi de dâhil olmak üzere hiç kimsenin himayesinde değildir ve hiçbir özel şahısla ilgisi yoktur." ifadeleri kullanıldı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kamuoyunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Çevre Ajans'ının Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde olduğu yönündeki asılsız, mesnetsiz iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Daha önce de defaatle belirtildiği üzere; Türkiye Çevre Ajansı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin temsilcilerinin onayıyla kurulmuştur. Kanunla hayata geçirilmiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı bir kamu iştirakidir"

"YÜZDE 25'İNE TEKABÜL EDEN YASAL BİR GELİRDİR"

"Dolayısıyla Çevre Ajansı, Emine Erdoğan Hanımefendi de dâhil olmak üzere hiç kimsenin himayesinde değildir ve hiçbir özel şahısla ilgisi yoktur.

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Kanunda Ajans'ın faaliyet alanı, nasıl çalıştığı, gelirleri açık, net, şeffaf bir şekilde ortaya konmuştur. Asılsız iddiaya konu olan ve Sayıştay raporlarında da belirtilen gelir de, 2021 yılı bütçesinde yer alan, yine kanunun geçici maddesinde de belirtildiği üzere, Çevre Kanunu'nun ek maddesi uyarınca tahsil edilen geri kazanım katkı paylarının yüzde 25'ine tekabül eden yasal bir gelirdir."

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR"

"Çevre Ajansı gelirleri yine kanunda yer aldığı şekilde ajansın faaliyetleri için kullanılmaktadır. Bu faaliyetler ise atık toplama konusunda en verimli uygulamaları hayat geçirerek Depozito İade Sistemi'ni etkin bir şekilde yürütmek, sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ve uygulanmasına katkı sağlamak, geri kazanılabilir ürünleri kullanımları sonrası ülke ekonomisine kazandırmak, çevrenin, doğal varlıklarımızın korunmasına yönelik toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturacak çalışmalar yapmak, iklim değişikliğiyle mücadele, doğal alanlarımızı, denizlerimiz başta olmak üzere su kaynaklarımızı korumak, şehirlerimizi temiz tutmak. Hal böyleyken kanuni bir işlemi, kanuna aykırı, keyfi bir faaliyet gibi göstermek, üstelik de bunu Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde yapıyor algısı oluşturmak en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır. İddialarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır."

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#Çevre Ajansı#Emine Erdoğan#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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