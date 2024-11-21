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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 'dolandırıcılık' uyarısı

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#Çevre Bakanlığı#Dolandırıcı#Sosyal Medya
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından dolandırıcılık uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 12:34

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bakanlığın adını kullanarak menfaat sağlayan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız idarecilerinin ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz personelinin isimleri kullanılarak menfaat temin etme amacıyla sahte işlemler yapıldığı görülmektedir. Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen tüm işler elektronik ortamda, şeffaf ve güvenli bir şekilde yürütülmekte olup, mağduriyet yaşanmaması adına; elektronik ortamda yürütülmeyen, menfaat temin etme amaçlı sahte işlemlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Bu tür sahte işlemler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler yapılmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından dolandırıcılık uyarısı

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#Çevre Bakanlığı#Dolandırıcı#Sosyal Medya

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