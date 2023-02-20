Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: İller Bankası'nca 79 yerel yönetime ait toplam 800 arıza giderildi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı İller Bankası (İLBANK), “asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin hemen ardından 500’ü uzman 750 personeliyle yapıların hasar tespiti ve bölgenin içme suyuna erişimini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İller Bankası ekipleri, depremden etkilenen 11 ilde 172 yerel yönetimle, depremzedelerin hayatının normale dönmesi için en büyük ihtiyaçlardan biri olan içme suyuna erişim noktasında, belediyelerle seferberlik içinde çalışıyor.

“11 İLDE İÇME SUYU ALTYAPISININ YÜZDE 98’İ ONARILDI”

İller Bankası, şehirlerin bir an evvel içme suyuna kavuşabilmesi için; 500 uzman personel, 142 araç ve ekipmanla su iletim hatları, terfi merkezleri, arıtma tesisleri, şebeke hasar tespiti ve bakımlarına ilişkin altyapıya dair alanlarda çalışmalarında sona geldi.

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Açıklamada, 172 yerel yönetime ait mevcut içme suyu tesislerinin tamamında yapılan hasar tespit çalışmalarının sonucunda 79 yerel yönetime ait depo, terfi merkezi, isale hattı ve bütün sanat yapılarındaki toplam 800 arızanın giderildiği belirtildi. Depremden zarar gören 11 ilde, ağır hasarlı bölgeler hariç, içme suyu altyapısının yüzde 98’inin onarıldığı, kalan çalışmaların AFAD’ın arama-kurtarma faaliyetlerinin ardından yüzde 100 olarak tamamlanacağı açıklandı.

“GAZİANTEP’TE ÇADIR KENT VE KONTEYNER ALANLARINDA İÇME SUYU VE ATIK SU BAĞLANTILARI TAMAMLANDI”

İller Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre Gaziantep merkez Şehitkâmil ve Şahinbey ilçelerine depremden sonra içme suyu tesislerinde meydana gelen arızalar, İLBANK ve GASKİ ekiplerince, 24 saat içinde giderilerek şehrin tamamına içme suyu verildiği bildirildi. Gaziantep’in depremden ağır hasar alan Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki içme suyu tesislerinde meydana gelen arızaların giderilerek, yaşamın olduğu tüm alanlara ve köylere içme suyu verildiği belirtildi. Ayrıca çadır kent ve konteyner kurulumu yapılan alanların içme suyu ve atık su bağlantılarının tamamlandığı ifade edildi.

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“HATAY, KAHRAMANMARAŞ VE ADIYAMAN’DA İÇME SUYU TESİSLERİNDEKİ ARIZALAR GİDERİLDİ”

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki iletim hattındaki arızaların giderilmekte olduğu ifade edilirken kısmi olarak içme suyu verilmeye devam edeceği belirtildi. Gölbaşı ilçesinin tamamına ise bugün içme suyu verilmesi planlandığı ifade edildi. Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerinde ve Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde içme suyu arızalarının giderildiği ve yaşamın olduğu alanların tamamına içme suyu verildiği bildirildi.