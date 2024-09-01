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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti! İzmir için bilim kurulu kararı

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#İzmir#İklim
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti İzmir için bilim kurulu kararı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 10:51

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi’nde yaşanan toplu balık ölümleri ve yaygın kirliliği mercek altına aldı. Bakan Murat Kurum, konuyla ilgili toplantı düzenledi, Bakanlık yetkililerinden İzmir Körfezi’ndeki incelemeleri içeren raporları dinledi. Bakan Kurum, toplantı sonrası İzmir Körfezi Bilim Kurulu Heyeti’nin oluşturulması için talimat verdi. Alanında uzman bilim insanlarının katkı vereceği Bilim Kurulu ilk toplantısını bu hafta içinde İzmir’de yapacak. Toplantıya Bakan Kurum başkanlık edecek. Bakan Kurum ve Bilim Kurulu üyeleri balık ölümlerinin yaşandığı denizde de incelemelerde bulunacak.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, geçtiğimiz hafta İzmir Körfezi’nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatmıştı. Bu kapsamda balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alınmıştı. Ayrıca, Bakanlığın Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı ile merkez ekipleri bölgeye gönderilmiş, Körfez’e deşarj olan 7 dereyle atık su kaynaklarında denetimler yapılmıştı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre balık ölümlerinin, sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı tespit edilmişti.

BİLİM KURULU OLUŞTURULUYOR

Bakan Kurum, bu incelemelerin sonuçlarına ilişkin Bakanlık yetkilileriyle toplantı yapıp İzmir Körfezi’nin son durumu hakkında bilgi aldı. Toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, İzmir Körfezi’ndeki son incelemelerle ilgili raporların detaylı sunumunu yaptı. Bakan Kurum, bu bilgiler ışığında acil yapılması gerekenlerle ilgili yol haritası çıkarılması talimatını verdi. Bu kapsamda, ilk etapta bilim insanları ve yetkililerle birlikte İzmir Körfezi Bilim Kurulu’nun oluşturulması kararı alındı.

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ACİL EYLEM PLANI AÇIKLANACAK

Bilim Kurulu ilk toplantısını perşembe günü Bakan Kurum başkanlığında İzmir’de yapacak. Toplantıya ilgili kuruluşlar ve yerel yönetim temsilcileri de davet edilecek. Bu toplantıda İzmir Körfezi’ne acil ‘nefes’ sağlamak için yapılması gereken işlemleri içeren “Acil Eylem Planı”nın açıklanması bekleniyor. Bakan Kurum daha sonra Bilim Kurulu üyeleriyle Körfez’de de incelemelerde bulunacak. Bakan Kurum’un, Bakanlığın İzmir Körfezi’nde yaptığı araştırmaların raporlarında yer alan detayları da kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#İzmir#İklim

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