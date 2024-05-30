Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "Çevre-Deniz WhatApp" ihbar hattını hizmete aldı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Çevre - Deniz WhatsApp İhbar Hattı ile vatandaşlarımızdan mesaj olarak gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Mevzuata aykırı olduğunu tespit ettiğimiz durumlarda gerekli idari iş ve işlemleri uyguluyoruz” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sahil ve deniz üzerindeki kaçak yapıların önüne geçmek, vatandaşların plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlamak için aktif hale getirilen "Çevre Deniz WhatsApp İhbar Hattı"nın 7 gün 24 saat hizmet vereceği bildirildi.

Bakanlık tarafından çevre ve deniz kirliliği şikayetlerinin görsellerle de desteklenebilmesi için hizmete alınan 0532 01 01 181 numaralı WhatsApp ihbar hattı ile vatandaşlar konum bilgisi, fotoğraf ve video paylaşarak bildirimde bulunabiliyor.

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"BAŞVURULARIN ARDINDAN İZİNSİZ YAPILARIN YIKIMINA BAŞLANDI"

Vatandaşlar tarafından yapılan başvurular, operatörler tarafından kayıt altına alınarak elektronik ortamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine iletiliyor. Yetkililer tarafından yerinde denetim gerçekleştirilerek vatandaşların başvuruları çözüme kavuşturuluyor. Bu doğrultuda vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda yapılan takip ve incelemelerin ardından kıyıları işgal eden izinsiz yapıların da yıkımına başlandı.

"ALO 181 ÇAĞRI MERKEZİ ÜZERİNDEN DE İHBARDA BULUNULABİLİYOR"

Diğer taraftan, bakanlık bünyesinde hizmet veren ALO 181 Çağrı Merkezi ile vatandaşların kentsel dönüşüm, tapu ve kadastro ile çevre konularındaki sorunları da çözüme kavuşturulmaya devam ediliyor. Vatandaşlar, "Çevre - Deniz WhatsApp İhbar Hattı"nın yanı sıra ALO 181 Çağrı Merkezi üzerinden de ihbarda bulunabiliyor.

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"ORTAK EVİMİZ DÜNYAMIZ’ İÇİN 7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞIYORUZ”

Çevreyi ve denizleri el birliğiyle, hassasiyetle koruduklarını söyleyen Bakan Özhaseki, "Devreye aldığımız 0532 01 01 181 numaralı ‘Çevre - Deniz WhatsApp İhbar Hattı’ ile vatandaşlarımızdan mesaj olarak gelen ihbarları değerlendiriyoruz. İl Müdürlüğü ekiplerimizi ihbarlara yönlendiriyor, mevzuata aykırı olduğunu tespit ettiğimiz durumlarda gerekli idari iş ve işlemleri uyguluyoruz. ‘Ortak Evimiz Dünyamız’ için birlikte, 7 gün 24 saat çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.