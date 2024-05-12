Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'nin anlattığı, engellenen kentsel dönüşüm töreninin görüntüsü ortaya çıktı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara'daki basın kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok etkilenen Hatay'da geçen çarşamba incelemelerde bulundu. Saha ziyaretleri yapan Bakan Özhaseki, depremde büyük yıkıma uğrayan Emek ve Aksaray mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm alanında da inceleme yaptı. Özhaseki, otobüsün içinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2017 yılında, Emek ve Aksaray mahallelerindeki kentsel dönüşümün engellendiğini belirterek, şöyle dedi:

"Belli gruplar, kentsel dönüşüme engel oldular; kentsel dönüşümü yaptırmadılar. Yalvardık yakardık, epeyce rica ettik ama derdimizi anlatamadık. O protestocu gruplar hakim oldular ve bize kentsel dönüşümü yaptırmadılar. Ama burası çok riskli bir yerdi. Bırakıp gitmek zorunda kaldık. Haliyle zorla, vatandaş istemezse, karşı çıkıyorsa kavga ederek yapacak bir şey yok. Mecburen üzülerek ayrılmak durumunda kaldık. Üstelik de gece yarısına kadar oturdum burada, insanları ikna edebilmek için saatlerce dil döktüm. Ama depremde mahalle tamamıyla yerle bir oldu. Şimdi burada 5 bin 600 konuta başladık. Tamamının ihalesi yapıldı. Evler yükselmeye devam ediyor. Keşke öyle söylenmeseydi, mani olunmasaydı, ideolojik çatışmalara kurban gitmeseydi de bir tek vatandaşımızın, kardeşimizin burnu bile kanamasaydı. O dönemde başlatmış olsaydık, bunlar bitmişti, mis gibi evlerinde oturuyorlardı, depremde kimse ölmeyecekti. Şimdi burada bu acı hatırayla binlerce insanın öldüğü yerde inşaatlar yapmaya devam ediyoruz. Ama bedeli ağır oldu bu işin."

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BELEDİYE BAŞKANI PROTESTO EDİLİNCE BAKAN DEVREYE GİRMİŞ

Bakan Özhaseki'nin anlattığı, 3 Kasım 2017'de 'Emek ve Aksaray Mahallesi Kentsel Dönüşüm Başlangıcı Yıkım Töreni'nde yaşanan olayların fotoğrafları ve görüntüsü ortaya çıktı. Törende Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci konuşurken, bir grubun tepki gösterdiği, yuhaladığı duyuldu. Tepkilerin sürmesi üzerine törende bulunan dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin araya girerek, hak sahipliği konusunda mağdur olduğunu ileri sürenleri ikna etmek için onlarla gruplar halinde görüştüğü görüldü.



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Bakan Özhaseki'nin, "Rızanız olmadığı sürece burada bir adım atılmayacaktır. Çözüm bulup, rızanızı almazsak çalışmalar duracak. Deprem aslında kaderimiz değil. İnsanları deprem öldürmüyor. Yaptığımız yapıların çürüklüğü, kötülüğü, dayanıksızlığı öldürüyor. Deprem geldiğinde en sevdiklerimizi, canlarımızı alıp götürüyor. 20 bine yakın kardeşimiz Marmara depreminde can verdi. Mal yerine geliyor. Yıkılan ev bir türlü yapılıyor. Ama giden canlarımız gelmiyor. Bizim, evlerimizi sağlıklı yapmamız lazım. Kentsel dönüşüm bir ihtiyaç. Ancak kentsel dönüşüm yapılırken dikkat etmemiz gerekenler var. Birtakım hesaplar yapılmış olabilir. Bu hesaplarda bazı kardeşlerimiz evlerinde oluyordur. Burada yerinde dönüşüm olacak, kimin evi yıkıldıysa ona ev verilecek. Kimse de mağdur edilmeyecek. Nüfusumuzun yüzde 71'i bu deprem bölgelerinde yaşıyor. 100 yıl içinde toplam 6 ve üzerindeki deprem sayısı 56. Neredeyse 2 senede bir 6-7-8 şiddetinde deprem oluyor" sözleri görüntüde yer aldı.

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Bakan Özhaseki'nin, halkın itirazları üzerine hak sahipliği kriterlerinin yeniden belirleneceğine yönelik sözleri de yine görüntüye yansıdı. Bakan Özhaseki'nin, bölge halkını ikna etmeye çalışırken çekilen fotoğraflarla birlikte, o dönem, "Antakya ilçesinde Emek ve Aksaray mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledik, hak sahibi vatandaşlarımızla bir araya geldik. Kentsel dönüşümde hiçbir vatandaşımız mağdur olmamalı. Bunun için de konuşmak, anlaşmak, anlayışlı olmak şart" paylaşımını yaptığı da ortaya çıktı.

2 BİN 100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ancak geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremde özellikle Emek Mahallesi'nde büyük yıkım yaşandı. 15 bin nüfuslu mahallede depremde 2 bin kişi hayatını kaybetti. Daha az yıkım olan 10 bin nüfuslu Aksaray Mahallesi'nde ise 100 kişi depremde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında 2017'de planlanan kentsel dönüşüm alanında yaşayan, Bakan Özhaseki'nin ikna etmeye çalıştığı kişilerin de olduğu belirtildi.

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