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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: Adıyaman'da afet konutlarının önemli bölümünde son aşamaya geldik

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı#TOKİ#AFAD
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 10:24

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası Adıyaman'da yapılmakta olan afet konutlarının önemli bölümünde son aşamaya gelindiğini bildirdi. Bakan Özhaseki, "Adıyaman'da 41 bin 171 afet konutu, 23 bin 640 köy evi, 17 bin 392 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 82 bin 203 bağımsız bölüm yapıyoruz. 41 bin 292 afet konutu ve köy evinin önemli bir bölümünde son aşamaya geldik" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden Adıyaman'da afet konutları, köy evleri ve iş yerlerinin yapımı sürdürülüyor. Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Adıyaman'da yapılacak konut sayısına ilişkin bilgi verdi.

Özhaseki, "Evlerimiz yükseliyor, Adıyaman'ımız ayağa kalkıyor. Adıyaman'da 41 bin 171 afet konutu, 23 bin 640 köy evi, 17 bin 392 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 82 bin 203 bağımsız bölüm yapıyoruz. 41 bin 292 afet konutu ve köy evinin önemli bir bölümünde son aşamaya geldik" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: Adıyamanda afet konutlarının önemli bölümünde son aşamaya geldik

Konutların kasım ayından itibaren teslim edileceğini aktaran Özhaseki ayrıca ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlar için başlatılan 'Yerinde Dönüşüm' projesine Adıyaman'da başvuranların sayısına ilişkin, "Yerinde Dönüşüm projesine başvurusu yapılan 19 bin 872 konut ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor" dedi. Özhaseki, yatay ve yöresel mimariye uygun olarak inşa edilen evlerin görüntülerine yer veren video paylaştı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: Adıyamanda afet konutlarının önemli bölümünde son aşamaya geldik

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı#TOKİ#AFAD

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