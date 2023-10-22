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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: El birliğiyle, güvenli, sağlam konutlarımızı inşa edeceğiz

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı#Mehmet Özhaseki#Deprem
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: El birliğiyle, güvenli, sağlam konutlarımızı inşa edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 12:53

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, “Deprem bölgesinde her bir vatandaşımız, yuvasına bir an evvel kavuşsun diye gecemizi gündüzümüze kattık. El birliğiyle, gönül birliğiyle; güvenli, sağlam, sıfır atık uyumlu, iklim dostu yuvalarımızı ve iş yerlerimizi inşa edeceğiz.” dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinin ihya ve inşası için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede yapılacak 850 bin bağımsız birimden 200 bininin yapımı hızla devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Vatandaşların evlerine bir an önce kavuşmaları için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Bakan Özhaseki, “Deprem bölgesinde her bir vatandaşımız, yuvasına bir an evvel kavuşsun diye gecemizi gündüzümüze kattık. 850 bin bağımsız bölüm yapacağız. Bunlardan 200 bininin yapımına hızla devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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“DEPREM BÖLGESİNİ EL BİRLİĞİYLE, GÖNÜL BİRLİĞİYLE İNŞA EDECEĞİZ”

Deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için hayata geçirilen ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine de değinen Bakan Mehmet Özhaseki, “Yerinde Dönüşüm projemize yapılan 226 bin 325 başvuru ile ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. El birliğiyle, gönül birliğiyle; güvenli, sağlam, sıfır atık uyumlu, iklim dostu yuvalarımızı ve iş yerlerimizi inşa edeceğiz.” dedi.

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı#Mehmet Özhaseki#Deprem

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