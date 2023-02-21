Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Şehirlerde belirlenen 5 ayrı noktada inşa yapılacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un CNN TÜRK'teki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Burada arama kurtarma faaliyetlerini yürüttük. Çadır kentlerimizin ve konteyner kentlerimizin kurulumunu başlattık. 1000 konteyner kent tamamlandı. Şehirlerde belirlenen 5 ayrı noktada inşa yapılacak. Lavabo, duş ihtiyaçları için de polisimiz, belediyemiz, askerimiz hep birlikte çalıştı. İnsanlarımız eski yaşamlarını ulaşamaz ama ihtiyaçlarını karşılasın istiyoruz.

BAKAN KURUM: 200 BİN KONUTUN İNŞASINA BAŞLIYORUZ

İki ay içerisinde konut yapımına başlayacaklarını anlatan ve toplamda 200 bin konut yapılacağını vurgulayan Bakan Kurum ayrıca şu açıklamada bulunmuştu:

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"Önümüzdeki iki ay içerisinde; toplamda Adana’da 2 bin 500, Adıyaman’da 25 bin 882, Diyarbakır’da 6 bin, Gaziantep’te 18 bin 544, Hatay’da 40 bin 426, Kahramanmaraş’ta 45 bin 067, Kilis’te 250, Malatya’da 44 bin 770, Osmaniye’de 9 bin 550, Şanlıurfa’da 3 bin, Elazığ’da 3 bin 750 olmak üzere toplamda 200 bin konutun inşasına başlıyoruz. Hasar tespit çalışmaları bittikçe konut sayılarımızı artıracağız. Konutlarımızın hiçbiri zemin artı 3-4 katı geçmeyecek. 1 yıl içerisinde yeni yuvasına kavuşmayan tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız."