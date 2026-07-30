Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Fas Milli Günü Programı'nda konuştu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başkentte bir otelde düzenlenen Fas Milli Günü Programı'nda yaptığı konuşmada, Fas Kralı 6. Muhammed'in tahta çıkışının yıl dönümünü tebrik etti.

Türkiye olarak Fas'ı, Afrika, Akdeniz ve İslam dünyasının önemli bir ülkesi, parçası ve bölgesel ortağı olarak gördüklerini anlatan Kurum, ikili ilişkileri her alanda daha da ileriye taşımanın gayretiyle çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

İki ülke arasındaki güçlü tarihsel ve kültürel bağların, işbirliğinin temellerini oluşturduğunu ifade eden Kurum, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'nin yanında olan Fas halkına teşekkür etti.

"FAS HÜKÜMETİYLE HER ALANDA İŞBİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin böylesi zorlu bir afetten dostlarının, kardeşlerinin ve 86 milyonun birlik, beraberliğiyle üstesinden geldiğini dile getiren Kurum, 11 ilde 14 milyon kişinin etkilendiği depremin ardından 2 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini anımsattı.

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Bu bilgi, birikim ve tecrübeyi dost ve kardeş ülkelerle de paylaşmaya hazır olduklarını vurgulayan Kurum, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak aynı zamanda Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda Karma Ekonomik Komisyonu Eşbaşkanlığı sürecini de yürütüyoruz. Bu anlamda da dost ve kardeş Fas hükümetiyle, devletiyle her alanda işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"AFRİKA'DAKİ TEMİZ PİŞİRME SORUNU DÜNYANIN EN BÜYÜK ADALETSİZLİKLERİNDEN BİRİ"

Fas'ın, Marakeş'te gerçekleştirilen COP22'de, başarılı bir Dönem Başkanlığı yürüttüğüne de değinen Kurum, Türkiye olarak COP31'de bu başarıyı daha da taçlandıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceklerini belirtti.

COP31'in insanlığın küresel ölçekte ağır sınamalarla karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleşeceğine işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

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"Yakın dönemde yaşanan çatışmalar ki bu çatışmaların ülkelere faturası, küresel ekonomiye yükleri halen devam ediyor ve borç yükleri de bu anlamda giderek ağırlaşıyor. Afrika'da 1 milyar insanın yaşadığı temiz pişirme sorununun dünyanın en büyük adaletsizliklerinden biri olduğunun farkındayız. Yaşadığımız süreçte iklim değişikliğinin etkilerini maalesef hem ülkemiz hem de yakın coğrafyamız net bir şekilde hissetmektedir. İspanya'da, Fransa'da, ülkemizde yaşanan orman yangınları maalesef şehirlerimizi, insanımızı ciddi derecede etkilemektedir. Bu kötü gidişatı değiştirebilmek adına Antalya'da tüm kararlılığımızla hareket edeceğiz. Artık sözlerin bittiği, uygulamanın öne çıktığı, sözden uygulamaya geçilmesi gerektiğinin altını çizerek tüm dünya ülkeleriyle bu kararlılığımızı ortaya koyacak ve bu anlamda aksiyona, uygulamaya ve uzlaşıya dayalı bir COP Başkanlığı süreci yürüteceğimizi de buradan sizlerin huzurunda bir kez daha ifade etmek isterim.

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Bu anlamda şeffaf bir başkanlık süreci yürütüp kimsenin geride bırakılmadığı bir anlayışı Türkiye, COP31 Başkanlığı sürecinde ortaya koyacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tüm dünya ülkeleriyle de bu anlamda uzlaşıyla hareket edeceğiz. Gerek Faslı dostlarımızın tecrübelerinden gerek diğer COP Başkanlığı süreci yürütmüş ülkelerin tecrübelerinden, kararlarından istifade ederek dünyamızın geleceği adına önemli çıktıları Antalya'da hep birlikte elde edeceğiz."