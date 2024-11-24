Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Adıyaman'da depremzede öğretmenin yeni evine misafir oldu

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Adıyaman’da yaşayan ve yaklaşık 34 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Şemsettin Güler’in evi Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Çok sayıda akrabasını depremde yitiren Şemsettin Güler ve ailesi, bir süre önce Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Örenli Mahallesi’nde inşa edilen yeni evlerine yerleşti.

“EV, YOL YAPILIR AMA İNSAN YETİŞTİRMEK HEPSİNDEN DAHA DEĞERLİ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman programı kapsamında 3 çocuk babası Güler’in yeni evine misafir oldu. Başöğretmen Güler’in Öğretmenler Günü’nü kutlayan Bakan Kurum, “Tüm öğretmenlerimizi seviyoruz. Allah, onları başımızdan eksik etmesin. Sizin nezdinizde, tüm Türkiye'deki, Adıyaman'daki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum.



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Ev yapılır, yol yapılır, alt yapı yapılır, hastane yapılır ama eğitim vermek, bir insanı yetiştirmek hepsinden daha değerlidir. Allah sizden razı olsun. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“BİR İNSANIN HAYATINA DOKUNMAK ÇOK FARKLI”

Borsa İstanbul İlkokulu’nda görev yaptığını söyleyen Güler ise sınıf öğretmenliğini çok sevdiğini dile getirdi: Öğrencilerim bu yıl beşinci sınıfa geçti. Okulumuzda güçlendirme olduğu için biz de başka okula geçtik. Tabi öğrenciler bu arada bizi biraz özledi. Görür görmez hemen kucaklaşmaya çalışıyorlar. İlkokul sınıf öğretmeni olmak çok güzel. Öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Bir insanın gelecekle ilgili hayatına küçük bir dokunuşta bulunmak çok farklı bir şey.

“VATANIMIZ GİBİSİ YOK, BURASI CENNET”

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Kanada’da yaşayan oğlunu görüntülü arayıp Bakan Kurum ile görüştüren Güler, “Tabi farklı ülkelerde de dostlar, akrabalar, arkadaşlar var ama kendi ülkemiz gibi başka bir ülke yok. Bizim memleketimiz cennet. Kendi vatanımızın, memleketimizin kıymetini bilmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Sohbetin ardından Güler, kendi yaptığı çiğ köfteyi Bakan Kurum’a ikram etti. Ziyarette Güler ailesi Bakan Kurum’un depremin ilk anından itibaren Adıyaman’da olduğunu ve tekrar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanmasının Adıyaman için bir şans olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞANTİYESİNE ZİYARET

Bakan Kurum, Adıyaman ziyareti kapsamında Türkiye’nin en büyük şantiyesinin kurulu olduğu İndere bölgesini de ziyaret etti. Bu sırada Bakan Kurum’un yanına gelen bir hak sahibi “Büyük bir emek verilmiş burada. Bu dağı resmen delip geçtiler, hep kayaydı burası. Öncesini bilenler ve şimdiyi görenler nasıl büyük bir fark olduğunu anlar. Herkes adına size çok teşekkür ederim” dedi. Bakan Kurum da “Tüm annelerimizin yüzü gülene kadar çalışacağız” yanıtını verdi.





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9 BİN İŞÇİ 7/24 MESAİDE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Emlak Konut, İndere’de 16 bin 467 konut ve iş yeri yapıyor. Yaklaşık 9 bin işçi, 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede 6 okul, aile sağlığı merkezleri ve ticari alanlar da yer alıyor.

“İNDERE ADIYAMAN’IN YENİ UYDU KENTİ OLACAK”

Bakan Kurum, dün Adıyaman’da Meydan ve Ticaret Merkezi Temel Atma Töreni’nde de İndere’yi “Adıyaman’a yakışacak 5 milyon metrekarelik devasa bir alandaki projemiz, şehrin yeni uydu kenti olacak. Türkiye'nin en büyük şantiyesi olan projemiz tamamlandığında 16 bin 400 ailemiz burada hayat sürecek. Şu ana kadar 7 bin ailemizin yuvalarını belirledik ve kalan konutlarımız için gece gündüz demeden çalışıyoruz” sözleriyle anlattı.